Cada que se habla de la Liga MX y la MLS, o de la Selección Mexicana y la de Estados Unidos, una poderosa frase resuena de este lado: “Ya nos superaron”. ¿Qué tan cierto es eso? Pues al menos para el recién creado ranking de la Concacaf no es así.

Concacaf lanzó un ranking de clubes y ligas: Liga MX supera a MLS y el mejor equipo es mexicano

Lo dicho, para el nuevo ranking de Concacaf, todavía no nos superan. La Liga MX quedó en el número 1 de la clasificación de ligas, mientras que Rayados de Monterrey encabeza el ranking de clubes.

Liga MX supera a MLS en ranking de Concacaf/Foto: Getty

La MLS quedó en segundo lugar en el ranking de ligas y LAFC de Carlos Vela es el único equipo de allá que aparece en el Top 5 de clubes (3er lugar). Además de Monterrey, de la Liga MX están América en segundo lugar, Chivas en cuarto y Tigres en quinto.

3 clubes más de la Liga MX ocupan los puestos 6, 7 y 8 (Pachuca, León y Toluca), dejándole el resto del Top 10 a otros dos equipos de la MLS: Philadelphia Union en noveno y Seattle Sounders en décimo. Y por si te preguntas por los otros “grandes” del futbol mexicano, Cruz Azul es el lugar 11 y Pumas el 17.

Liga MX supera a MLS en ranking de Concacaf/Foto: Getty

¿Y cómo se arma este ranking de la Concacaf?

Ahora bien, Concacaf no se despertó un día y dijo “vamos a poner a los equipos y ligas de mi favorito al que me cae menos chido”. Todo tiene un porqué y su ranking de ligas y clubes no es la excepción.

Existe un sistema que otorga puntos a los equipos y a las ligas de acuerdo a los resultados de los últimos años. Cada equipo sumó o restó unidades dependiendo de su desempeño en torneos nacionales e internacionales desde el 2017.

Liga MX supera a MLS en ranking de Concacaf/Foto: Getty

Aquí los torneos de Concacaf que otorgan puntos:

Liga de Campeones Concacaf

Copas Regionales de Concacaf ( Leagues Cup, Copa Centroamericana y Copa del Caribe)

Copa Centroamericana y Copa del Caribe) Liga profesional nacional de primera división

Copas de Asociaciones Miembro (que califican para competencias de Concacaf)

Copa Mundial de Clubes de la FIFA

Cada una tiene mayor peso que otras, naturalmente, además de que cada equipo suma o resta más puntos en cierto partido dependiendo del rival, de si es local, del resultado esperado previamente (es favorito o no para ganar o perder), algo similar a la fórmula que aplica la FIFA para el ranking de selecciones (ranking FIFA que acá te explicamos a detalle).

“Para el ranking de la Liga, solo se consideran los partidos internacionales y los partidos de la Liga de Campeones de Concacaf otorgarán el doble de puntos en comparación con las Copas Regionales. La nueva clasificación de clubes se basa en sus actuaciones en competiciones nacionales e internacionales, mientras que la clasificación de la liga solo considera los partidos internacionales”, señala la Concacaf.

This is how the new Concacaf ranking system works! pic.twitter.com/bEzIYJglR3 — Concacaf (@Concacaf) May 16, 2023

Por eso la Liga MX todavía supera a la MLS

En conclusión, si bien los equipos de Estados Unidos han tenido un mejor papel que los mexicanos recientemente, no ha sido así desde el 2017. La Leagues Cup sólo la han gando clubes mexicanos y la Liga de Campeones de Concacaf desde entonces se ha quedado 5 veces con un equipo de la Liga MX y sólo la más reciente en manos de un club de la MLS.

Seattle tuvo una participación para el olvido en el último Mundial de Clubes en 2023, mientras que Tigres fue finalista en 2021, por poner un par de ejemplos. Y no, el juego de estrellas entre la Liga MX y la MLS no cuenta.

Liga MX supera a MLS en ranking de Concacaf/Foto: Getty

Tener una liga mejor que otra no es cosa de un torneo nomás, sino de constancia. Y la Liga MX ha sido más constante que la MLS al menos en los últimos 6 años.

Claro, no podemos tapar el sol con un dedo y decir que en la actualidad no lucen en mejor forma sus equipos y selecciones desde hace un par de años. ¿Pero quién nos asegura que no es sólo un lapso como el que tuvieron entre 2007 y 2011, donde también se decía que ya estaban varios escalones encima de nosotros y de pronto se cayeron estripitosamente?