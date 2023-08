Lewis Hamilton ha sido unos de los personajes más importantes dentro de la F1 en alzar la voz para pedir mayor inclusión de las mujeres. En toda la historia de este deporte solo diez mujeres han pilotado de forma profesional un monoplaza.

En teoría el reglamento de la Federación Internacional de Automovilismo permite que las mujeres puedan llegar a la máxima categoría, lo que nos lleva a la siguiente pregunta ¿Por qué no hay mujeres pilotando un monoplaza?

La historia de las mujeres en la F1 es muy escasa, tanto que solamente diez mujeres han pilotado un coche de forma profesional, de ellas solo cinco participaron en una carrera y tan solo una logró sumar medio punto, Lella Lombardi en el Gran Premio de España de 1975, de hecho, la última en subirse a un monoplaza fue Giovanna Amati en 1992.

“En los 16 años que llevo pilotando en este deporte, sólo ha habido hombres. Eso es un problema. Es más, no le hemos dado suficiente importancia al problema, pero definitivamente no es alentador escuchar eso”

Así que, Hamilton tiene toda la razón al decir que en sus 16 años en el ‘Gran Circo’ nunca ha compartido la parrilla con una mujer y esto se debe a muchos factores, uno de ellos los físicos. Genéticamente los hombres tienen 30% más de masa muscular en comparación a las mujeres que producen miostatina, una proteína que inhibe el crecimiento muscular.

Esto es importante porque el peso mínimo para un piloto en la F1 es de 80 kilos y algunas de las mujeres han tenido que extender sus entrenamientos hasta conseguir la masa muscular necesaria, como Belén García, piloto de la Le Mans Cup.

“Físicamente soy muy pequeña y me cuesta mucho ganar masa muscular, tengo que entrenar muchísimas horas. He tenido épocas en las que me costaba mucho llegar, o más bien más tiempo que a otros”.

Belén García, piloto de la Le Mans Cup.