¿Por qué los partidos de la FA Cup comenzaron con un minuto de retraso?

La tercera ronda de la FA Cup está en marcha desde muy temprano y si eres un fiel seguidor del futbol inglés quizá notaste que los juegos tenían un horario un tanto atípico y es que comenzaron en punto de las 6:31 am, 9:31 am, 11:31 am etc… ¿por qué pasó esto? El motivo es muy simple y aquí te resolveremos esta duda.

Como es bien sabido, el futbol inglés siempre está en pro de las buenas causas para mejorar la sociedad, la convivencia y el entorno entre fanáticos y equipos. Hace unas semanas los vimos con la campaña ‘Rainbow and Laces’ para fomentar la inclusión y ahora se postularon a favor de la salud mental.

Así como lo lees. Los partidos de la tercera ronda de la FA Cup iniciaron un minuto más tarde para que los aficionados cuiden de su salud mental y aunque arece un tanto extraño no es que ese minuto ayude por sí solo a los aficionados, sino que la campaña ‘Heads Up’ tiene un sentido distinto.

Los juegos iniciaron un minuto tarde para brindarlo como minuto de reflexión, pues como hemos visto a lo largo de los juegos de este día, ambos equipos posaron juntos en la foto previo al partido y sacaron una lona; posterior a ello se dio este minuto para que la gente reflexionara sobre su salud mental.

It’s important to find time to speak about your mental health.

That’s why all 3️⃣ 2️⃣ #EmiratesFACup third round ties will kick off a minute later than usual – in support of @FA‘s #HeadsUp campaign. pic.twitter.com/srOR0FLOt3

— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 4, 2020