Vaya sorpresa (e indignación) causó la publicación del más reciente ranking de los clubes que pertenencen a la UEFA. Eso de ver al Real Madrid (último campeón de la Champions League) hasta el quinto lugar, generó muchas preguntas y pocas respuestas.

¿Cómo es posible que el equipo que ganó la competencia más importante de la UEFA aparezca hasta el quinto lugar del ranking? Y tantito peor, ¿cómo es que el Chelsea, Liverpool y Manchester City aparecen por encima de los merengues si el propio Real Madrid despachó a los tres equipos ingleses en la última edición de la Liga de Campeones de Europa?

Foto: Getty

El Real Madrid es quinto lugar de Europa según la UEFA y te decimos por qué

Bueno, todo en esta vida tiene una explicación y acá te va la de este caso en particular. Sí, Real Madrid es el actual campeón de Europa y el mejor equipo del planeta por encima del que le pongan en este momento. Mira que acá en la redacción no somos fans del conjunto blanco, pero no hay de dónde agarrarse para decir lo contrario.

Sin embargo, el ranking de la UEFA no considera sólo los últimos partidos o torneos de los equipos. Ni siquiera se trata de evaluar el desempeño de cada club en la última temporada.

Imagen: UEFA

Se trata de un recuento que considera los últimos cinco años de actividad y los puntos acumulados en ese lapso por cada equipo en sus torneos locales y en las competencias internacionales. Es decir, el último ranking de la UEFA considera el desempeño de cada equipo desde la temporada 2017-18 hasta la más reciente.

Real Madrid ganó dos veces la Champions en ese lapso, ambas derrotando en la final al Liverpool. Y sí, en esas dos temporadas se llevó muchos más puntos que los otros equipos del Top 5, pero en las demás bajó bastante su puntaje considerando que no le fue muy bien a diferencia del resto.

Foto: Getty

Los puntos totales de cada año se suman para dar un promedio de los ulitmos 5 años, y así se establece el ranking de la UEFA. Vaya, para hacerlo más simple, esta clasificación premia más la constancia que los campeonatos recientes.

Y a nivel federación, Inglaterra es quien manda

Además, recordemos que se evalúan también los torneos locales. El Bayern Múnich, por ejemplo, ha dominado la Bundesliga con mucha superiordad en el último lustro, mientras que el Real Madrid sólo ganó 2 de las ultimas cinco ligas en España. Ambos ganaron la Champions League en ese mismo lapso.

Lo mismo pasa con Chelsea y Liverpool, equipos que ganaron la Champions también en estos últimos cinco años, pero en liga y copas locales han sido más constantes que los merengues en España. Por otro lado, Manchester City ganó cuatro de las últimas cinco ligas en Inglaterra y ha sido muy constante en la lucha por la ‘Orejona’ pese a no ganarla todavía.

Foto: Getty

El ranking de la UEFA también promedia el coficiente considerando a toda la federación de cierto país y ahí si no hay duda alguna. Inglaterra manda con su Premier League dejando en segundo lugar a LaLiga de España. Italia, Alemania y Francia completan el Top 5.