Lamar Jackson, la portada y el tráiler: Estas son las novedades del Madden 21

Este día le acaba de llegar una gran noticia a todos los fanáticos de la NFL y de los videojuegos. Después de días de incertidumbre donde no sabíamos si saldrían detalles o no, por fin revelaron algunas novedades del nuevo Madden 21, donde Lamar Jackson estará en la portada, revelaron las 3 versiones que habrán del juego y obvio, no podía faltar el tráiler.

El Madden 21 es uno de los tantos juegos EA Sports y también de los más jugados en cuanto a deportes se refiere y es que junto a el FIFA o PES, es de los favoritos de los aficionados.

Esta vez se ha revelado el tráiler del Madden 21 donde podemos ver algunos detalles de lo que será el gameplay del videojuego, pues aunque es similar a la versión anterior, tiene muchas mejoras en cuanto a gráficos, actualización de los equipos, uniformes, detalles en el campo y en la forma de mover a los jugadores y hacer jugadas.

En este video se muestra algunas jugadas dentro de los partidos de la NFL en el Madden 21; tacleadas, saltos, movimientos por los laterales, touchdowns, celebraciones, lances del balón entre algunos detalles más.

Además una de las novedades más grandes, similar a la realidad, son los movimientos que hemos visto en el draft hace unas semanas, como que Tom Brady jugará con los Tampa Bay Buccaneers, hecho que ha generado gran interés, tanto en el videojuego como en la temporada de la NFL que iniciará en septiembre.

La portada era algo que generó mucha intriga con el pasar de los días y es que no se sabía quién sería el atleta que la engalanaría… hasta este día. Lamar Jackson, jugador estelar de los Baltimore Ravens, será quien aparezca en este Madden 21.

El #Madden21 ya está listo 🎮🏈 Lamar Jackson es la portada y lo muestran versiones diferentes 😎🔥 pic.twitter.com/fz02VybHi0 — NFLLive_esp (@NFLLive_esp) June 16, 2020

Revelaron las 3 versiones de la portada que tendrá el Madden 21: la estándar, que tiene a Lamar Jackson al centro con el jersey morado de los Ravens; la deluxe edition en la que aparece jugando con el balón, y la MVP edition, en tonos de blanco y negro.

El Madden 21 estará disponible en distintas plataformas para todos los jugadores, siendo las principales la PC, Play Station 4 y Xbox One, saliendo a la venta el 28 de agosto aunque la versión MVP estaría disponible desde el 25 de agosto. Este videojuego también estará disponible para las nuevas consolas Play Station 5 y Xbox Series X, que se pondrán a la venta a finales de este 2020.