El pasado 19 de enero, la NFL anunció a los equipos que jugarán partidos fuera de Estados Unidos en la temporada 2023. Ya sabíamos que México no sería un destino para ello con la remodelación del Estadio Azteca, pero las posibilidades de que vuelvan para el 2024 son altas y acá analizamos por qué los Steelers podrían ser uno de los equipos invitados.

Y es que no hay duda de que los de Pittsburgh son uno de los equipos más esperados por la afición mexicana. ¿Te imaginas un juego de los Steelers en el Estadio Azteca? Y mejor aún, ¡¡¡¿te imaginas que sea contra Cowboys?!!!

Steelers podría jugar contra Cowboys en México/Getty

¿Existe la posibilidad de que los Steelers jueguen en México en el 2024?

Suena espectacular y la sola idea emociona a cualquiera, ¿pero qué tan cercano es esto? Analicemos primero qué haría probable, no sólo posible, que los Pittsburgh Steelers vengan a México en el 2024.

Empecemos por la fuente más confiable: la propia NFL. Desde el 2021 se anunció la lista de mercados internacionales y los equipos a explotarlos. México es uno de ellos y los Steelers son uno de los 10 equipos con “acceso” a nuestro país.

Lo anterior incluye la enorme posibilidad de que jueguen un partido internacional en el Estadio Azteca como locales, tal como ya lo han hecho los Cardinals, 49ers, Raiders y en su momento intentaron hacer los Rams (otros equipos de esa misma lista).

Y sí, los Cowboys podrían ser el rival

Los Cowboys también son uno de esos equipos, sin embargo, Peter King (columnista de NBC) asegura que son los Steelers los que estarían comenzando a mover lo necesario para jugar en México algún partido internacional.

Ahora bien, la posibilidad un partido entre ellos en México es real dado que en el 2024 ya está agendado que Cowboys y Steelers se enfrenten. Lo anterior porque cada temporada hay rotación en los juegos interconferencia y ese año toca AFC Norte vs NFC Este (sus respectivas divisiones).

La última vez que Steelers y Cowboys se enfrentaron fue en la temporada 2020 con victoria para Pittsburgh. ¿Tendrán los Vaqueros su revancha en el Estadio Azteca? De que es posible, es posible, y en cuanto a dinero, la NFL sería la más feliz al ver los ingresos que dejaría un Dallas vs Pittsburgh en México.

Pero calma, igual y los Steelers no juegan en México hasta 2025

Pero antes de emocionarnos, vamos con otra situación que echaría para atrás ese juego de ensueño. Sí, es un hecho que los Steelers tienen interés de jugar en México, sin embargo, quizá eso suceda hasta 2025.

¿Por qué? Porque parte del acuerdo para ampliar los partidos de temporada regular, es que los equipos puedan elegir sacrificar un juego como locales para jugar en otro país cuando les toquen 9 juegos en casa y 8 de visitante en el año. Ese no será el caso de los Steelers en el 2024, pero sí en 2025.

Tal como detalla el portal Steelers Now, los Acereros no sacrificarían un juego como local en 2024 para un partido internacional en México, y aunque eso no descarta que vengan al Estadio Azteca como visitantes, ya no depende de ellos y habría que ver si su calendario para entonces coincide con algún otro equipo de la ya mencionada lista y éste juegue en México ese año.

Si Pittsburgh juega en México en 2025, sería imposible que sea contra los Cowboys, quienes sí jugarán 9 partidos en casa en el 2024; pero lo dicho, por ahora no hay información de que Dallas esté buscando jugar en México ese año.

Falta tiempo aún, pero hasta el momento esos son los factores que acercarían o alejarían a los Steelers de un partido internacional en México.