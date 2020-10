La pesadilla terminó para Le’Veon Bell y también para los Jets. El corredor fue liberado por la franquicia, luego de 18 meses llenos de decepciones. No sólo para el equipo, sino también para el propio jugador.

Mediante un comunicado los Jets dieron a conocer de la decisión. Le’Veon Bell apenas había vuelto a la actividad tras una lesión pero la relación rota con el head coach Adam Gase desde un inicio, fue una de las cosas por las que el corredor nunca encajó en el equipo.

“Luego de conversar con Le’Veon y su agente y explorar opciones en los últimos dos días, hemos decidido liberar al jugador. Creemos que esta decisión es lo mejor para los intereses de ambas partes y le deseamos éxito en el futuro“, dice el comunicado de los Jets.

Por su parte Le’Veon Bell compartió un claro mensaje en sus redes sociales. Tras darse a conocer la noticia de su salida, el corredor subió una foto acompañada de: “Tengo mucho que probar. Estoy listo para irme“, dice lo escrito por el jugador.

got a lot to prove. i’m ready to go. pic.twitter.com/oDqBM62JfN

— Le’Veon Bell (@LeVeonBell) October 14, 2020