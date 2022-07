La postura de una futbolista sobre Maribel Domínguez y el Tri Sub 20: "Se hacen los ciegos"

La Selección Mexicana atraviesa un momento que podría marcar un parteaguas para proteger a sus futbolistas, pero la respuesta por ahora es nula. La categoría Sub 20 que dirige Maribel Domínguez expuso una situación que incluye acoso dentro del grupo, demostrando que las futbolistas no están seguras.

Sin embargo, la Federación Mexicana de Futbol mantiene una postura tímida. Yon de Luisa dice que no hablará hasta que concluya la investigación; por su parte, una futbolista de la selección mayor, declaró que los directivos seguramente buscarán que el tema se olvide lo antes posible.

“A mí que me ha tocado estar de cierta manera ahí, sé que la Federación ha mostrado cierto apoyo hacia el futbol femenil, pero cuando se trata de este tipo de cosas en las que realmente tienen que dar apoy, algo pasa, se bloquean, se hacen los ciegos, buscan todas las vías y formas para cerrar. Digamos que quieren dar el carpetazo a su forma, oprimiendo y no apoyando“, explicó la futbolista en entrevista anónima con el periódico Esto.

El miedo en Selección Mexicana por la investigación a Maribel Domínguez

A pesar de que no forma parte de este grupo, la futbolista profundizó en el tema de Maribel Domínguez y el miedo que viven las jugadoras de la Sub 20. Además, considera que la prioridad no ha sido el bienestar de las mismas.

“Hay miedo y temor, porque no se está viendo por el daño hacia ellas. No existe un protocolo que pueda ayudarnos como futbolistas a llevar una situación así, lo que es triste porque además tienen 20 años, incluso hay algunas de menos edad y hablado de esa categoría. Imagínate que pase algo así en la 17, en una Sub 14, y esto no debería pasarnos a ninguna de nosotras“.

Otro tema que ya se tocó como consecuencia de la investigación a Maribel Domínguez y su cuerpo técnico es el manejo de la información en los medios. Esta jugadora pidió que los periodistas ayuden a través de una investigación; eso sí, aclaró que la Selección Mexicana e incluso los clubes controlan sus declaraciones.

“Yo no me siento la persona adecuada para hablar de lo que pasó ahí dentro, pero ojalá tomen cartas en el asunto y que los medios ayuden con investigación y no solamente por interacción. Al final queremos sentirnos seguras en lo que más amamos, no con miedo e incertidumbre.

“Si dentro de un club sabes que te manejan para las entrevistas, digamos que te guían para no decir algo que no va, entonces en Selección está peor. Si pones sobre la mesa un caso así en el que debería de existir una denuncia, claramente hay miedo“, sentenció.

