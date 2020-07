Fecha límite, precio y condiciones: Lo que debes saber sobre el posible fichaje de Jadon Sancho con el Manchester United

Con la temporada ya finalizada en la Premier League, los equipos comienzan a prepararse de cara al siguiente año futbolístico. El Manchester United, uno de los grandes de Inglaterra, quiere mejorar aún más su plantilla y para ello han considerado a Jadon Sancho, referente del Borussia Dortmund. Se han revelado detalles de este posible movimiento, pues ya sabemos el precio, límite de pago y hasta las condiciones que pusieron.

El Manchester United es un equipo que ha venido de menos a más en el último año. Con la contratación de Bruno Fernandes y el gran trabajo de Ole Gunnar Solskjaer, han llegado nuevamente a la Champions League pero eso sólo fue el primer paso. Quieren romper este mercado de fichajes y Jadon Sancho sería parte de esto pero ojo, no será nada fácil.

De acuerdo a distintos medios, como ‘Sky Sports‘, el Borussia Dortmund ya habría fijado un precio de 120 millones de euros, mismo que no es negociable y que deberá pagarse en su totalidad, pues intentar hacer un intercambio más una suma de dinero, no estaría en sus planes.

Manchester United increasingly confident deal to sign Jadon Sancho can be done as talks continue with Borussia Dortmund

