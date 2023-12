Lo que necesitas saber: La Eurocopa del 2024 se celebra en Alemania, que pasa por una crisis futbolística

El 2024 viene cargado con varios eventos deportivos importantes, entre ellos la Eurocopa que se disputará en Alemania y ya tenemos a la mayor parte de los invitados, incluso ya tenemos grupos y hasta al campeón, luego de que una ‘Supercomputadora’ lanzara a su máxima favorito para conquistar el torneo y no, no será el anfitrión.

Los teutones no pasan por su mejor momento de hace rato y desde el Mundial de Qatar ya han desfilado tres estrategas: Joachim Low, Hansa Flickr y ahora se encuentra al mando Julian Nageslmann. La Eurocopa se disputará del 14 de junio al 14 de julio del 2024.

La presentación de Julian Nagelsmann con Alemania – Foto: X (@DFB_Team)

¿Quién va a ganar la Eurocopa 2024?

De acuerdo con Four Four Two, la Supercomputadora de King Casino, una casa de apuestas en Inglaterra, vaticinó que Inglaterra es la selección con más probabilidades ganar la Eurocopa del 2024 con un total del 31.6%, pero ojito porque Francia no está tan alejado en cuanto a posibilidades, pues los galos cuentan con el 29.6% de probabilidades.

Tanto Inglaterra como Francia son subcampeones de los torneos más importantes para las selecciones europeas, pues hay que recordar que Inglaterra perdió la final de la Euro del 2021 ante Italia, mientras que Francia cayó en la final del Mundial de Qatar 2022, tras caer ante Argentina.

Inglaterra quedó ubicada en el Grupo C, junto a Eslovenia, Dinamarca y Serbia, mientras que Francia parte desde el Grupo D, con un camino más complejo, al lado de Países Bajos, Austria y uno de los ganadores del repechaje.

Grupos de la Eurocopa

Alemania se quedará con el tercer lugar

De acuerdo con estas predicciones, el tercer equipo con las probabilidades más altas es Alemania, el local, que tiene un 12.9% de probabilidades, seguido de España y Portugal como contendientes al cuarto lugar con un 9.7%.

Italia, el vigente campeón, no figura entre los favoritos, luego de haber quedado fuera del Mundial y atravesar un proceso de cambio generacional, además de varios bajas de juego entre sus principales jugadores, entre ellos el portero Gialuigi Donnarumma. ¿Le hacemos caso a las predicciones de esta “Supercomputadora”?

Campeón: Inglaterra

Subcampeón: Francia

Tercer lugar: Alemania

Cuarto lugar: España o Portugal

Harry Maguire

