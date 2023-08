Lo que necesitas saber: El Manchester City parte como el amplio favorito a ganar la Premier League, mientras que, los Wolves pintan para despedirse de Inglaterra tras la salida de Julen Lopetegui y Raúl Jiménez.

Si hay una liga en el mundo que presume de ser la mejor es la Premier League, su nivel de juego y sus grandes figuras la hacen más competitiva que el resto, misma que en los últimos años se ha visto dominada por el Manchester City de Pep Guardiola, que se ha proclamado campeón de Inglaterra los últimos tres años consecutivos.

El City parte como favorito para refrendar su corona, aunque el Arsenal lo acecha muy de cerca, tanto que los hombres de Mikel Arteta ya dieron el primer golpe de cara al inicio de la temporada tras arrebatarle el Community Shield a los ‘Citizens’ desde los once pasos, aunque esa victoria podría augurar una catástrofe.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City / Fotografía @ManCity

Predicciones por el campeón y el descenso en la Premier League

En la Premier las emociones se viven arriba y abajo de la tabla, pues mientras los punteros pelean por la gloria, los sotaneros buscan la permanencia en Primera División y está temporada el Burnley, Sheffield United y Luton Town tratarán de mantenerse en la competencia, los tres recién ascendidos y con ganas de la permanencia. Y como ya es costumbre los medios ingleses; Four Four Two, BBC, The Guardian y The Athletic lanzaron sus predicciones para la temporada 2023/24

¿Quién será el campeón de la Premier League?

Claramente el Manchester City es el favorito a defender su corona y hacer historia al convertirse en el primer equipo de la Premier League en coronarse cuatro veces consecutivas, sin embargo, según The Guardian el desgaste será uno de sus mayores enemigos, pues a diferencia del Arsenal la presión y la exigencia estará sobre ellos.

Triplete Manchester City / Fotografía @ManCity

Justamente, The Guardian defiende que los ‘Gunners’ podrían acabar con el dominio de los ‘Ciudadanos’, pues sus fichajes de cara la temporada 2023/24 han sido bastante certeros; Declan Rice y Kai Havertz, aunque su apuesta fuerte es al City.

Últimas temporadas del Manchester City / Fotografía The Athletic

¿Quienes irán a Champions League?

El Manchester City, Liverpool, Arsenal y Manchester United son los favoritos para representar a la Premier en la Champions League. Tanto el Liverpool como el United han pasado momentos complicados, sin embargo, su ‘reconstrucción’ los podría llevar a clasificar al torneo más prestigioso de Europa a nivel de clubes, como un premio de consolación, pues aún no les alcanza para levantar la Premier.

Aunque el Chelsea y el Tottenham podrían dar la sorpresa y ‘robarles’ el puesto a los ‘Red Devils’ o a los ‘Reds’, según los expertos de Four Four Two.

¿Quién para el descenso en la Premier League?

Los mismos que llegaron para está temporada a la primera división en Inglaterra son los favoritos para irse; Burnley, Sheffield United y Luton Town, aunque en una de esas alguno llega con la ‘torta bajo el brazo’ y replica la hazaña del Leicester, no es tan probable, pero se vale soñar.

Sin embargo, para la BBC el panorama de los Wolves pinta muy complicado, pues corren un serio peligro de abandonar el máximo circuito, la temporada pasada Julen Lopetegui hizo lo que pudo con lo que tenía y les alcanzó para sobrevivir, sin embargo, para está campaña tendrán que buscar el milagro sin Julen y sin Raúl Jiménez, quien ahora defenderá al Fulham.

La maldición de ganar el Community Shield

Digamos que hay una especie de maldición sobre el ganador del Community Shield, aquel que lo levanta se condena a no ser campeón de la Premier League, y para fortuna o desgracia de Mikel Arteta, el Arsenal fue el último campeón tras derrotar al City en Wembley, así que, de acuerdo con la ‘historia’ los ‘Gunners’ podrían despedirse del titulo, otra vez.

Arsenal campeón Community Shield / Fotografía @Arsenal

Casualmente el único que ha podido vencer está maldición fue el Manchester City, en el 2018-2019 se quedó con el Community Shield y con la Premier League, demostrando que las ‘maldiciones’ no tienen lugar en el equipo de Guardiola.

La realidad es que los ‘Ciudadanos’ gozan de una estabilidad y un nivel envidiable para el resto de sus rivales, así que si la lógica no falla harán historia al final de la temporada 2023/24 con su cuarta corona consecutiva, hazaña que ni el Manchester United en sus años más gloriosos consiguió.

Te puede interesar