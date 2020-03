Premier League anunció que seguirá suspendida mínimo hasta el 30 de abril

Si era difícil pensar en un mes sin Premier League, ahora serán dos. El futbol inglés seguirá suspendido como mínimo hasta el 30 de abril.

Mediante un comunicado, la Premier League dio a conocer de la decisión. En el mismo, se dio a conocer que después de una reunión entre los dirigentes del futbol inglés, se acordó que quieren cumplir con la temporada 2019-2020 pero cuando las condiciones de salud sean las adecuadas.

The FA, Premier League, EFL and women’s professional game, together with the PFA and LMA are committed to finding ways of resuming the 2019/20 football season as soon as it is safe and possible to do so

Full statement: https://t.co/kr0sJk8JHp pic.twitter.com/K1OBzBbKfc

— Premier League (@premierleague) March 19, 2020