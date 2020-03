La propuesta de ‘7 claves’ de la Premier League para volver a jugar en mayo

La pandemia por coronavirus sigue causando grandes estragos a nivel mundial y en el futbol europeo la situación es incierta. Aún no hay fecha oficial de regreso del futbol pero la Premier League tiene una propuesta de ‘7 claves’ que los haría (y obligaría) a regresar en mayo, pues de no hacerlo, las pérdidas económicas serían fatales para algunos.

De acuerdo a información del diario ‘Marca’, la Premier League es una de las ligas más afectadas por el coronavirus y es que aunque están a escasas 9 jornadas de terminar el torneo, hoy en día no sabemos si eso será posible.

La Premier League casi obligadamente tiene que terminar su torneo en julio para no perder dinero de las televisoras y eso los estaría obligando a regresar el primer fin de semana de mayo (2 y 3), pues sólo así podrían cubrir esta propuesta que a continuación vamos a resumir.

1.- Regresar a jugar sí o sí el primer fin de semana de mayo para no forzar de más a los equipos.

2.- Todos los juegos serán a puerta cerrada viendo por la salud de jugadores y demás personal.

3.- Amortiguar lo más posible las pérdidas económicas, por ello respetar los acuerdos con las televisoras será fundamental, pues hay 3 billones de libras en juego.

4.- Evitar que las televisoras pidan el reembolso de su dinero, por ello la temporada deberá terminar antes de que inicie agosto.

5.- Tratar de ‘salvar’ las compensaciones económicas para los clubes al final del torneo, que van de 57 millones de euros para el campeón, hasta los 20 millones al club que quede en último lugar.

6.- Posibilidad a que haya 29 jugadores registrados por club, por si alguno contrae coronavirus o no está disponible para terminar el torneo.

7.- Si se reanuda la liga, no habría periodistas ni multitudes en el campo. Se buscaría reunir al menor número de personas posible.

Esta propuesta no está aprobada, de hecho aún se debe presentar a los 20 clubes de la Premier League y posteriormente al gobierno del país, pues si no se da el sí unánimemente, no procederá.