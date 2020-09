La Premier League no formará parte de las pruebas piloto para el ingreso de aficionados a los estadios, como sugiere el gobierno británico, al considerar que las condiciones no son suficientes en materia económica, al limitar el ingreso a sólo mil seguidores por juego.

De esta manera, el futbol británico arrancará sin aficionados en las tribunas a la espera de que el gobierno permita una cantidad mayor que permita a los equipos obtener más ingresos económicos y a la vez poner a prueba los protocolos ante un reto mayor.

¿Por qué sólo mil aficionados?

Hasta hace unas semanas, los equipos de la Premier League tenían en mente iniciar el torneo 2020-21 con aficionados desde la primera jornada, sin embargo, Reino Unido ha sufrido un repunte en el número de pacientes positivos por coronavirus.

Ante esta situación se decidió dar marcha atrás a la apertura de los estadios de futbol con capacidad menor al 30 por ciento y limitar el ingreso a sólo mil seguidores, independientemente de la capacidad del inmueble. La propuesta fue llamada “eventos piloto”, y se extendería hasta el 1 de octubre.

Premier League no acepta

Recibir a sólo mil aficionados (ya los quisiera el Necaxa) es como no recibir a nadie, tomando en cuenta que hasta antes de la pandemia, los estadios de la Premier lucían prácticamente llenos.

Ante esta situación la liga mandó un comunicado para expresar su preocupación por esta medida al considerarla poco funcional en materia económica, no sólo para los clubes, sino pensando en los ingresos de los comercios locales y nacionales que giran alrededor de la Premier League, de acuerdo con Four Four Two.

El futbol británico pierde cada mes sin aficionados más de 108 millones de euros en todas las divisiones, en las que se generan más de 100 mil empleos entre comerciantes, empleados en los estadios y seguridad, entre otros.

Parte del comunicado

La Premier League ha escrito al gobierno hoy para expresar su preocupación por las decisiones tomadas para restringir, y potencialmente retrasar, el programa planeado para el regreso de los fanáticos a los estadios de futbol

Con los eventos de prueba ahora limitados a mil seguidores, creemos que no brindarán ninguna oportunidad para probar y evaluar adecuadamente las medidas diseñadas para maximizar la seguridad de los fanáticos.

Por lo tanto, los clubes de la Premier League aplazarán la realización de eventos de prueba hasta que se permita regresar a un número suficiente de fanáticos para permitir que se realicen pruebas completas. Con mil seguidores, no solo habría poco que aprender de un evento de prueba, sino que cada partido generaría grandes pérdidas.