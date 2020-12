Riesgo en la Premier League: ¿Habrá otro parón en la liga por los casos de COVID-19?

Recientemente se ha anunciado que el partido entre los Spurs y Fulham por la Premier League se pospuso debido a nuevos casos positivos por Covid-19, tanto en el Fulham como en toda la liga inglesa. Es el segundo partido de la jornada que se aplaza de la jornada 16, el lunes 28 el Everton vs Manchester City fue pospuesto debido a 4 casos del virus en el equipo de Guardiola.

We can confirm that our Premier League home fixture against Fulham, scheduled to take place this evening, has been postponed.#THFC ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 30, 2020