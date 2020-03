Después de darse a conocer el caso positivo por coronavirus por parte del técnico del arsenal, Mikel Arteta, así como el del jugador del Chelsea, Callum Hudson-Odoi, la Premier League convocó a una junta extraordinaria este viernes por la mañana en la que se decidió suspender la actividad de este fin de semana.

La Premier League tenía planeado llevar a cabo la actividad de la jornada 30 con normalidad, es decir, con público en las tribunas, sin embargo, los casos positivos han obligado a cambiar los planes.

A través de un comunicado, la Premier League hizo oficial la suspensión de la competencia por tres semanas y una regreso tentativo para el 4 de abril.

“Después de una reunión de accionistas hoy, se decidió por unanimidad suspender la Premier League con la intención de regresar el 4 de abril, sujeto a asesoramiento médico y condiciones en ese momento”, publica la Premier League.

