Tiembla Liverpool: Premier League ve "casi imposible" volver el 30 de abril

La Premier League está en serios aprietos. El futbol de Primera División en Inglaterra ve “casi imposible” volver el 30 de abril como habían dicho.

En un comunicado y tras una reunión entre los tres organizadores, se decidió que lo primordial será pensar en la salud de todos los involucrados en el futbol inglés. Desde aficionados hasta jugadores e integrantes de los equipos.

Es por eso que pensar en que la Premier League vuelva el próximo 30 de abril es algo sumamente optimista y más aún, que pueda hacerlo antes. La mayoría de las ligas en Europa se plantean volver a mediados de mayo o ya entrados en junio.

La Premier League, como el resto de los torneos más importantes de futbol en Europa, procuran la salud de todos en primer lugar. No obstante, la prioridad para ellos también es terminar la temporada. En Inglaterra por ejemplo restan nueve jornadas para que finalice el torneo y probablemente en dos, el Liverpool pueda coronarse campeón.

The Premier League, EFL and PFA met today and discussed the the growing impact of COVID-19 on professional football in England

— Premier League (@premierleague) March 27, 2020