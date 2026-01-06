Aumento histórico en premios del Australian Open garantiza 150 mil dólares a Renata Zarazúa

Lo que necesitas saber: Renata Zarazúa es la única mexicana clasificada en el cuadro principal, pero Ana Sofía Sánchez y Rodrigo Pacheco también buscarán un lugar

Renata Zarazúa tiene asegurada su presencia en el cuadro principal del Australian Open por segundo año consecutivo, lo cual es digno de admirar. Pero hoy toca hablar de otra cosa que tiene garantizada: ¡Una millonada en premios!

Y es que el Australian Open hizo oficiales los premios que recibirá cada tenista que juegue el primer Grand Slam del 2026, por lo que Renata tiene asegurado un merecido billete sólo por participar, pero obvio esperamos que su premio sea mayor al avanzar de rondas.

Renata Zarazúa jugará el Australian Open 2026 / Foto: MexSport

Aumento histórico en los premios del Australian Open 2026

Este mismo 6 de enero se hicieron oficiales los premios en un comunicado del Australian Open. Por primera vez se alcanzará un acumulado total de 111.5 millones de dólares, lo cual es un récord histórico, y representa un incremento del 16% con respecto al 2025.

“Esta inversión refleja el compromiso de Tennis Australia de apoyar las carreras en todos los niveles, desde estrellas en ascenso hasta campeones de Grand Slam, y garantizar que el deporte siga siendo sustentable para todos los competidores”.

Foto: Australian Open (Facebook)

¿Cuánto ganará en premios cada tenista en el Australian Open 2026?

Pero vamos con las cifras para dejarlo más claro, ¿va? A continuación los premios de acuerdo a la ronda que alcance cada participante, tanto de la rama masculina como de la femenina.

Campeón: $4,15 millones de dólares

$4,15 millones de dólares Subcampeón: $2,15 mdd

$2,15 mdd Semifinalistas: $1,25 mdd

$1,25 mdd Cuartos de final: $750,000

$750,000 Cuarta ronda: $480,000

$480,000 Tercera ronda: $327,750

$327,750 Segunda ronda: $225,000

$225,000 Primera ronda: $150,000

$150,000 Clasificación por ronda:

– Q3: $83.5K

– Q2: $57K

– Q1: $40.5K

No pues, sí deja eso de ser tenista, ¿no crees? La tabla anterior indica que sólo por participar en el Australian Open, Renata Zarazúa ya aseguró embolsarse 150 mil dólares, y considerando que en la edición anterior llegó a la segunda ronda, su premio aumentaría a 225 mil. Ojalá haga historia y alcance esta vez la tercera ronda, pero no tanto por el premio, sino porque llega en un momento brutal y tiene el nivel para lograrlo.

Renata Zarazúa / Foto:MexSport

¿Cuándo es el Australian Open 2026 y cuándo juega Renata Zarazúa?

El Australian Open se juega del 12 de enero al 1 de febrero, con la primera semana entera para las rondas de clasificación. El cuadro principal abre actividad a partir del domingo 18 de enero.

Por ahora no hay fecha confirmada para el debut de Renata Zarazúa, pero como llega directo al cuadro principal, podría jugar entre el 18 y 20 de enero. La rival también está por confirmarse.

Más mexicanos en el Australian Open 2026

Claro, nos enfocamos en Renata Zarazúa por ser la única mexicana clasificada al cuadro principal del Australian Open, pero no nos olvidamos de Ana Sofía Sánchez ni de Rodrigo Pacheco.

Ambos jugarán las rondas de clasificación, por lo que tienen garantizado un premio de 40 mil dólares por participar. Obvio les seguiremos el paso con la esperanza de verlos clasificarse y tener a más mexicanos en el primer Grand Slam del año.