El presidente del Atlético de San Luis, Alberto Marrero, prendió las alarmas en el futbol mexicano después de ser diagnosticado con coronavirus. Cuatro días después, el directivo brindó sus primeras declaraciones y aseguró que lo feo ya pasó.

El directivo estuvo presente en el partido contra Puebla, en la jornada 10, el fin de semana pasado, por lo que los jugadores de los dos equipos fueron aislados. Cuatro integrantes del Atlético presentaron algunos síntomas. Sin embargo, ninguno de ellos dio positivo, situación que tranquilizó a Marrero, quien compartió su experiencia.

“Di positivo y entré en una fase complicada porque me faltaba la respiración, la fiebre me iba y venía. Más que mi salud, me mata el poner en peligro a jugadores, familia y demás”, comentó en entrevista con ESPN.

Indicó que clínicamente ya superó los días más complicados, aunque aún tiene molestias para respirar. Asimismo explicó que necesitará cerca de un mes para volver a estar en óptimas condiciones.

“Estar aislado y llevar medicamentos, mucho paracetamol; como ya estoy pasando el pico de la enfermedad, a partir del domingo o lunes los dolores al respirar van a irse y después de aproximadamente una semana más ya eres inmune al virus, pero son de 25 a 30 días para estar al cien”, detalló.

Además de Marrero, la pentatleta Mariana Arceo volvió de España a México con los síntomas, por lo que fue internada en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Sopitas.com pudo saber gracias a una fuente cercana que la ganadora de la medalla de oro en Juegos Panamericanos evoluciona de manera favorable.