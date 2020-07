Revive el primer gol de Mazatlán FC, contra las Chivas en la Copa por México

Mazatlán FC jugó el tercer partido de su corta carrera en el futbol mexicano, dentro de la Copa por México ante Chivas. Antes, los de Palencia empataron sin goles ante Tigres en la que fue su presentación semi-oficial en el balompié nacional y después cayeron contra Atlas, duelo en el que tuvieron que improvisar al tercer portero como delantero.

Después de la mudanza de Monarcas Morelia, así como el cambio de nombre, el club conservó a gran parte de los jugadores que disputaron el torneo pasado en Michoacán pero tardó en marcar su primer gol.

El primer gol de su historia

Corría el minuto 82 cuando apareció Fernando Aristiguieta, tras un centro desde el costado derecho. El delantero, quien no parece ser contemplado para ser titular, cruzó su remate a segundo poste. Sin embargo, para el club mazatleco, el partido ya estaba finiquitado 3-1.

¡Gooooooooooool de @mazatlanfc! ⚽ Aristeguieta pone su nombre en los libros de historia al meter el primer gol en la historia de Mazatlán. 🙌 🐐 3-1 ⚓#CopaGNPporMéxico | #VolverteAVer | #ARREbatando 🔴 En vivo

📺🇲🇽 TUDN | @Canal_Estrellas

📲👉 https://t.co/e3a2ef1p6k pic.twitter.com/I5bH57Rhf2 — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 12, 2020

Mazatlán espera el debut oficial en la Liga MX para presentar su estadio, en el que no habrá aficionados mientras que la situación sanitaria no presente notables mejoras que garanticen que no haya contagios masivos.

El equipo sinaloense aún tendrá tiempo para terminar de armarse en el mercado de transferencias, pero de entrada una de las principales bajas fue la del último ídolo de Morelia, el ‘Shaggy’ Martínez, quien se convirtió en refuerzo de Cruz Azul.