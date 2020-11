Europa está sufriendo un nuevo repunte en los casos de coronavirus y en Inglaterra, particularmente, se temía por la primera ronda de la FA Cup, pues parecía iba a ser suspendida ya que hay clubes que no son considerados ‘de élite’ pero el gobierno británico ha confirmado que se jugará con normalidad y a puerta cerrada.

Inglaterra vive momentos drásticos tras el rebrote de coronavirus. Muchos deportes volverán a ser suspendidos hasta nuevo aviso debido a que no hay garantías totales de seguridad y salud para los atletas, hecho que pudo haber cancelado la FA Cup pero que de momento seguirá su rumbo habitual. Recordemos el título del Arsenal en este torneo.

De acuerdo a información de ‘Sky Sports’, el gobierno británico ya habría confirmado que los juegos de la primera ronda de la FA Cup, que inician desde este viernes, no serán modificados ni corren el riesgo de ser cancelados, pues independientemente del nivel y categoría de los equipos, todos se jugarán.

En este país se implementará desde el jueves una suspensión de labores y deportes que ‘no sean de alta prioridad’. Dentro del futbol, las divisiones inferiores suspenderán sus juegos ya que no son considerados ‘de élite’ dentro del rango medido por el gobierno británico pero al menos dentro de la FA Cup, que es un torneo de alta relevancia, no aplicará esta medida.

We can confirm that all of this weekend’s @EmiratesFACup ties will go ahead, with non-elite clubs granted permission to play under elite protocols:

— The FA (@FA) November 2, 2020