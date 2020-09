La ‘parrilla’ de juegos dominical está llegando a su fin y el equipo de Tampa Bay venció con autoridad a su rival. Tom Brady y los Buccaneers recibieron en casa a las Carolina Panthers, rival que empezó ‘mal’, se fue adentrando en el partido y casi los empata, pues fueron vencidas por un marcador de 31-17 y sin duda alguna es un impulso anímico para los ‘Bucks’.

Tampa Bay Buccaneers recibió la visita de Brett Favre, histórico QB de la NFL. Desde este punto el partido ya lucía muy interesante pero la cosa iba a mejorar con el pasar de los minutos. Tom Brady hizo gala de su brazo, tuvo muy buenos momentos y lograron consolidar su primera victoria de la temporada.

Desde el primer momento del partido los Tampa Bay Buccaneers fueron sumamente superiores a las Carolina Panthers y es que desde la intercepción al inicio del partido, ya nos podíamos imaginar cómo iba a desarrollarse este encuentro.

Los touchdowns comenzaron a caer para los Buccaneers y desde ese momento las Panthers no iban a responder… al menos durante la primera mitad. Ronald Jones haría la primera anotación del encuentro, le seguiría Mike Evans y finalizaría Leonard Fournette; todos los puntos extras fueron convertidos, por lo que al medio tiempo la ventaja era de 21-0 para Tom Brady y compañía.

Ronald Jones II stiff arms his way into the end zone to give the Buccaneers (-8.5) an early 7-0 lead over the Panthers#BarstoolSportsbook

pic.twitter.com/e1ZTmdmYN5

— Bet The Pigskin (@betthepigskin) September 20, 2020