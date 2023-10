Lo que necesitas saber: La FMF le pidió a Priscila Pérez no informar la amenaza.

El futbol mexicano no es el mejor del mundo, es claro que tiene muchas deficiencias, dentro y fuera de la cancha, una de ellas es la seguridad, pues se confirmó que la árbitra Priscila Pérez Borja fue amenazada por un directivo a punta de pistola y que la Federación Mexicana de Futbol le pidió callar.

De esas decisiones que la Federación suele tomar para no manchar su imagen, una que de por sí ya está bastante manchada. De acuerdo con información del ex árbitro, Francisco Chacón a la silbante se le prohibió poner en su cédula la amenaza.

Priscila Pérez, árbitra mexicana

¿Quién amenazó y por qué a Priscila Pérez?

Pero vamos por partes. Todo comenzó el pasado 10 de septiembre durante el partido entre el Zitácuaro y Pachuca de la Serie B de la Liga Premier que se celebró en Michoacán, juego que quedó a cargo de Priscila Pérez.

El cuadro hidalguense se quedó con la victoria 3-1, resultado que enfureció a uno de los directivos del Zitácuaro, tanto que fue a buscar a la silbante para amenazarla con pistola en mano por su actuación en la cancha y aunque Pérez informó de lo sucedido a la FMF, se le pidió no decir nada a cambio de darle más partidos en la Liga Mx Femenil, según Chacon.

“La árbitro Priscila Pérez fue amenazada a punta de Pistola en Zitácuaro, Mich, por el presidente de ese equipo, la árbitro habló a la Federación Mexicana de Futbol para denunciar el hecho y le dijeron que no hiciera ningún reporte en la cédula, a cambio la designaron en Liga MX, 7 días después” Francisco Chacón, ex árbitro

La Federación le pidió callar a Priscila

De acuerdo con la información del periodista David Medrano, el sujeto, de quién aún no se revela el nombre, se metió hasta la caseta de los silbantes tras el partido en Michoacán para reclamar el trabajo hecho por Priscila y compañía.

Sin embargo, nada de lo sucedido quedó asentado en la cédula de Priscila, pues aunque le reportó a la Federación la amenaza, se le pidió no decir nada, ya saben, para evitar escándalos y como recompensa le dieron un juego en el Apertura 2023 de la Liga Mx Femenil.

Francisco Chacón, ex árbitro

Hasta el momento, ni la Federación, ni la Liga y mucho menos el equipo se han pronunciado al respecto y seguramente no lo harán si el ‘escándalo’ no llega a más, aprovechándose de que la Serie B de la Premier League no tiene tantos reflectores.

Estamos todos de acuerdo de que si esto hubiera sucedido en la Liga Mx ya habría miles de denuncias, quejas y condenas de los clubes en muestra de ‘solidaridad’ misma que no llega a todos los sectores por igual.

Te puede interesar