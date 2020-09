Las cosas no le están saliendo nada bien a Eden Hazard y es que desde hace unos meses no la ha pasado nada bien con el Real Madrid. Hoy en día se reporta un supuesto ‘rompimiento’ y es que el belga reportó con su selección para la UEFA Nations League pese a la negativa de los ‘Merengues’, por lo que se dice habrá algunas consecuencias. Esto fue lo que pagaron realmente por él.

Eden Hazard se las ha visto difíciles para tener una buena temporada dentro de La Liga Española desde su llegada al Real Madrid. La adaptación ha sido dura, las lesiones le han jugado malas pasadas y ahora, en tras la reunión con la Selección de Bélgica, se reportan problemas internos.

¿Qué hizo Eden Hazard para provocar la molestia del Real Madrid?

Desde hace unos días, se sabía que la Selección de Bélgica convocó a Eden Hazard para disputar las dos primeras fechas de la UEFA Nations League, hecho que sorprendió al Real Madrid dado que sabían de su estatus: una lesión en el tobillo que le seguía causando problemas.

Tras esto, el Real Madrid habló con Eden Hazard y Thibaut Courtois, ambos miembros de la Selección de Bélgica, para que no se marcharan, pues era mejor seguir con el procedimiento médico que tenían para ellos y estar para la pretemporada; ambos dijeron que se quedaban pero el ‘7’ después cambió de opinión.

De acuerdo al diario ‘AS’, Eden Hazard recibió una llamada de Roberto Martínez, DT de la Selección de Bélgica y lo convenció para irse con ellos, por lo que desobedeció un acuerdo hecho con el Real Madrid y se expuso de más.

El técnico del cuadro belga le habría prometido a los ‘Merengues’ que Hazard jugaría ambos partidos… luego dijo que no, sólo jugaría uno… y al final de la semana no vio acción ni un solo minuto, hecho que provocó gran molestia en el Real Madrid.

Ahora y pese a que no se tomarán acciones graves, se dice que Eden Hazard está en la mira del Real Madrid para que cumpla al pie de la letra todas sus indicaciones, pues hizo viajes innecesarios y se perdió sesiones de entrenamiento para no jugar. No se prevé una sanción o algo similar pero sí lo estarían ‘obligando’ a ponerse al corriente en el club. Mal y de malas para el belga.