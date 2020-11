Anthony Edwards, James Wiseman, LaMelo Ball... Los prospectos para el draft 2020 de la NBA

Después de una breve pausa tras el campeonato logrado por los Lakers en la burbuja de Orlando, la NBA vuelve a la actividad, aunque aún no sobre las duelas. La liga realizará el draft virtual de cara a la temporada 2020-21, el cual se retrasó respecto a sus planes originales, debido a la pandemia del coronavirus.

El miércoles 18 de noviembre es el día elegido para realizar la selección de prospectos. Serán 60 selecciones las que se realicen, dos por cada equipo y los primeros en elegir serán aquellos equipos con el peor récord y promedio y que no hayan ingresado a los plyaoffs.

En ese sentido serán los Minnesota Timberwolves los que tengan el primer pick del draft, seguido de los Golden State Warriors, que de un año a otro pasaron a ser subcampeones a últimos lugares tras una serie de lesiones en sus principales jugadores.

Anthony Edwards lidera los prospectos

Anthony Edwards se perfila para ser elegido en el primer pick y juega como escolta, mide 1.96 y parece que su destino está cantado con los Timberwolves, a menos que Minnesota decida hacerse con James Wiseman.

“Ser el primer pick sería excepcionalmente genial, mejor que cualquier cosa. Sería un sueño cumplido, pero si no lo hace un equipo que me quiere, si no me quieren ahí, estaré feliz yendo a jugar a cualquier lugar donde sí me quieran”, indicó Edwards.

James Wiseman

Wiseman podría ser el primer pick al ser un pivote sumamente atlético de 2.16 metros con muy buen juego en el perímetro, pero sus antecedentes recientes le juegan en contra, ya que en la temporada pasada sólo jugó tres partidos, tras ser suspendido.

James Wiseman fue reclutado por la Universidad de Memphis, pero en el proceso se descubrió un pago de 11 mil 500 dólares, lo cual está prohibido en la NCAA. El pivote fue sancionado con 12 partidos y una multa de 11 mil 500 dólares para donar a una institución benéfica.

LaMelo Ball

Otro de los jugadores que suenan fuerte en este draft es LaMelo Ball, hermano de Lonzo y a quien colocan entre el tercer y cuarto pick. Se trata de un jugador de 2.01 metros que juega como base y de quien se espera que recale en Chicago.

Killian Hayes

En cuanto a jugadores internacionales hay que ponerle atención al francés Killian Hayes, quien también juega como base y está dentro de los primeros cinco picks. Su destino podría estar en Cleveland.

Deni Avdija

El israelí Deni Avdija también se encuentra entre los primeros cinco. Algunos incluso lo colocan en el pick dos, por lo que los Warriors se podrían quedar con este alero versátil en caso de dejar pasar a Wiseman.

Leandro Bolmaro, único prospecto latino

Sólo un latino aparece en la lista de prospectos, se trata del argentino Leandro Bolmaro, quien llega desde el Barcelona de España en busca de una oportunidad en la NBA, y se espera que pueda ser elegido en la parte final de la primera ronda, entre los picks 20 y 30.