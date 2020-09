El motivo por el cual los Texans abandonaron la ceremonia del himno en el kickoff de la NFL

El pasado 5 de junio, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, admitió errores en el manejo de las manifestaciones de los jugadores en contra del racismo y prometió mayor apertura para escuchar a sus jugadores. Esto se dio días después de la muerte de George Floyd, víctima de asfixia cuando fue arrestado por la policía.

Por ello había expectativa de cómo reaccionarían los jugadores en el kickoff de la NFL y la respuesta sorprendió a más de uno, pues durante la ceremonia del himno nacional, los jugadores de los Texans permanecieron en los vestidores y sólo salieron a la cancha una vez finalizada la ceremonia.

Por su parte, los jugadores de Kansas permanecieron en la cancha. La mayoría estuvieron de pie, mientras que algunos prefirieron arrodillarse con un puño en alto.

Se espera que la manifestación se repita en el resto de los partidos de la primera semana, no como protesta a los hechos de violencia contra la comunidad afroamericana, sino porque consideran que el mensaje de la NFL es en realidad un discurso hipócrita y vacío respecto al movimiento Black Lives Matter.

BREAKING NEWS: The@MiamiDolphins players will stay inside for both national anthems. They express their discontentment with what they call “fluff and empty gestures” by the @NFL pic.twitter.com/ghUktHhPt9

— Jay Williams (@RealJayWilliams) September 10, 2020