“Barça sí, Laporta no”: Las protestas en el Camp Nou y la derrota del Barcelona vs Cádiz

¡Mal y de malas! El Barcelona atraviesa una crisis que supera lo deportivo y su afición se aleja del entorno del club por los malos resultados. Pero esto pasa también por la invasión alemana en la UEFA Europa League, más de 30 mil aficionados del Eintracht Frankfurt se dieron cita en el Camp Nou y tocaron fibras sensibles.

Por ello, la Grada de Animación anunció que no se presentaría en el estadio para el partido vs Cádiz. La Liga ya parece perdida; sin embargo, el apoyo de los aficionados está a medias. La directiva también está entre ojos de los fans, que parecen tomar una postura radical en la que no quieren ni a los turistas en el Camp Nou.

Lo peor del caso es que el Barcelona tampoco pudo redimirse en la cancha. A pesar de haber dominado el partido, el Cádiz abrió el marcador al minuto 48 gracias a Lucas Pérez. Esto desató más burlas de los rivales en redes sociales y claro, molestó a la afición blaugrana.

Así fueron las protestas contra la directiva del Barcelona en el Camp Nou

Para esta ocasión, los integrantes de la Grada de Animación prepararon una serie de cánticos para manifestarse. Estos no ingresaron al Camp Nou como habían anunciado y tampoco portaron el jersey del Barcelona. Mientras se acercaba el silbatazo inicial, las voces incrementaron y llamaron la atención por sus palabras.

“Barça sí, Laporta no“, dijeron en un principio. Poco a poco, las frases evidenciaron aun más la molestia de la afición: “Este estadio es nuestra casa y nos prostituís” y “Somos nosotros, el Barça somos nosotros” se apreciaron un rato más tarde.

Pero las cosas no fueron nada agradables para el presidente del Barcelona. La gente que protestó en el Camp Nou exigió su renuncia y de paso, lo llamó mentiroso.

Ya adentro del Camp Nou, hubo varias zonas vacías. La gente quedó distribuida en diferentes espacios, pero la ausencia de los seguidores del Barcelona fue muy evidente.