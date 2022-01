Estos son los estrictos protocolos durante los Juegos Olímpicos de Beijing 2022 para atletas y aficionados

La variante Ómicron ha puesto de cabeza al mundo de nueva cuenta, sin embargo, esto no representa un riesgo para la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing 2020, en los cuales México contará con la participación de Donovan Carrillo como atleta estelar. Sin embargo, el repunte de contagios en todo el mundo ha provocado que las autoridades de Beijing, así como el comité organizador opten por medidas para evitar que las cifras se disparen durante la justa invernal.

Los Juegos Olímpicos de Invierno se celebrarán del 4 al 20 de febrero y al igual que en Tokio 2020, los atletas tendrán que someterse a pruebas COVID y en caso de arrojar resultado positivo, se tendrán que aplicar pruebas complementarias para dar acceso a Beijing, de lo contrario no podrán competir.

¿Cuál es la situación de COVID en Beijing?

China ha optado por una política de tolerancia cero a COVID, por lo que se realizan confinamientos tan severos como cuando comenzamos a relacionarnos con la pandemia en los primeros meses del 2020. Las clases presenciales se han suspendido de nueva cuenta y el resultado de estas medidas ha arrojado cifras que no vas a creer.

Fue el 15 de enero cuando se reportó el primer caso de la variante Ómicron en la ciudad de Beijing. De acuerdo con información de Marca, hasta el jueves 20 de enero se contabilizaron un total de 12 casos, cuando en la ciudad de México el promedio de nuevos casos es de siete mil al día, aunque el 19 de enero se reportaron más de 20 mil casos. En China el porcentaje de personas vacunadas es del 85%.

¿Qué pasará con los atletas que arrojen positivo a COVID?

La variante Ómicron se ha establecido como la de mayor contagio, y sin bien sus efectos son bajos respecto a otras variantes en personas vacunadas, los organizadores esperan que varios atletas arrojen resultados positivos. Sin embargo, el comité organizador explicó que serán flexibles, de manera que aquellos atletas con resultado positivo podrán participar en la justa, siempre y cuando se compruebe que el nivel de infección no es contagioso, de lo contrario no podrán participar.

Se espera que las delegaciones de Estados Unidos, Brasil e Italia aporten más casos al ser parte de los países con mayor número de contagios en el mundo.

¿Habrá aficionados en Beijing 2022?

A diferencia de Tokio 2020, en Beijing sí se tiene contemplada la presencia de aficionados en las tribunas, aunque no habrá llenos en las tribunas, ya que sólo podrá ingresar un grupo selecto que haya superado los protocolos, además de funcionarios, atletas y trabajadores.

Los periodistas permanecerán en una burbuja, una vez superadas las pruebas COVID, con la finalidad de que no tengan contacto con la población de Beijing (así que nos vamos olvidado de aquellos reportajes de gastronomía en las calles), mientras que la recomendación a las personas que no residen en la ciudad es no viajar a Beijing.

Protocolo para los relevos de la antorcha

Como el objetivo es no disparar cifras en la población de Beijing, las personas que participarán en el relevo de la antorcha son vigilados con constantes pruebas dos semanas antes de su respectivo relevo y dos semanas después de su participación.

Mientras tanto, la antorcha perecerá en lugares cerrados y controlados, de modo que los aficionados no podrán tener acceso tan fácil a ella.