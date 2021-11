¿Cuánto tiempo fuera? El PSG da a conocer la gravedad de la lesión de Neymar

El PSG es más líder que nunca en Francia, en Champions ya está calificado a octavos de final y por fin debutó Sergio Ramos… pero como dijera Gamora: ¿A qué costo? Y la respuesta es… perder a Neymar por casi dos meses, poco más poco menos.

Todos los lunes, el PSG informó en su página web sobre las lesiones y recuperaciones de los jugadores de su plantilla. El reporte médico de este 29 de noviembre traía unas amargas noticias para el equipo y todos los aficionados, porque Neymar estará fuera de acción.

Por si no lo vieron o no se enteraron, Neymar sufrió una lesión en el tobillo ante el Saint Etienne en la última jornada de la Ligue 1. No fue una entrada de ningún compañero, sino que fue una circunstancialidad en la que el brasileño se dobló el tobillo (AQUÍ te dejamos la info).

Cuando se dio la jugada en la que Neymar se lesionó, las cosas no parecían nada bien porque los gritos de dolor que soltó el brasileño ponen la piel chinita y no pudo salir por su propio pie, tuvo que salir en camilla, por lo que el PSG estaba preocupado por la salud de su jugador.

Lo positivo -si es que hay algo en la lesión de un jugador-, es que no vienen tantos partidos importantes para el PSG en el futuro inmediato. En Champions ya están calificados y tienen un colchón importante en la liga, además de que Messi, Mbappé y compañía se pueden encargar del trabajo sucio.

¿Cuánto tiempo estará fuera Neymar con el PSG?

El parte médico que dio el PSG en su página web, menciona que se realizaron pruebas el domingo por la noche a Neymar y sufrió un esguince en el tobillo izquierdo con lesión de ligamentos, pero se le volverán a hacer estudios en 72 horas para concretar evolución.

De seis a ocho semanas son las que estará fuera de acción Neymar con el PSG, esto dependiendo a la evolución que tendrá el jugador, puede que regrese antes. Así que, por lo menos lo veremos a mediados de enero o finales del primer mes del año.

De entrada, Neymar se perderá los partidos contra Niza, Lens, Brujas en la última jornada de la fase de grupos en la Champions League, Mónaco, Lorient, Lyon y Brest. Podrían ser más si no se recupera en las fechas que el cuerpo médico del PSG menciona.