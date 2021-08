Y a todo esto ¿Cómo aplica el Fair Play Financiero para el PSG tras la llegada de Messi?

El fichaje de Lionel Messi con el PSG ha despertado altas expectativas, pues conformará uno de los tridentes que parecían imposibles y que confirman al equipo francés como el equipo más poderoso del mundo en la actualidad en términos económicos, pero también ha provocado una serie de interrogantes.

Barcelona no pudo retener a su máxima figura debido a la normativa de la liga de España, la cual se combina con la mala gestión de los últimos años de sus dirigentes, lo cual conlleva una deuda de más de 700 millones de euros.

No es un secreto que la crisis del coronavirus haya afectado a los equipos de futbol más poderoso del mundo, por lo que en este verano hemos visto varios fichajes de agentes libres ¿Pero por qué los tres peces gordos de este verano terminaron en el PSG? La respuesta está en la misma crisis de coronavirus y en el Mundial de Qatar.

¿Cómo aplica el Fair Play Financiero en e PSG?

Barcelona no pudo retener a Messi porque violaba el Fair Play Financiero, el cual establece que un equipo no puede gastar más de lo que ingresa y ante la crisis del coronavirus la liga española endureció las medidas. Además de imponer que un equipo no destinara más de 70% de sus ingresos en salarios, bloqueó las maniobras de sueldos. (aquí puedes leer más sobre las normativas de La Liga).

Messi había aceptado bajarse el sueldo al 50%, pero aún así Barcelona no libraba las normativas. La Liga establece que un jugador no puede bajarse más allá del 50% en un nuevo contrato, de modo que aunque hubiera querido, Messi no podía jugar gratis.

En Francia, sin embargo, aplica otra norma. En el futbol francés se entiende que debido a la pandemia debía ignorarse el Fair Play Financiero con la intención de permitir una libre recuperación económica de cada equipo, de modo que los límites salariales no existen, sino hasta el año 2023.

Es por ello, que el club galo ofreció a Messi un contrato con un sueldo anual cercano a los 40 millones de euros, por dos años, es decir, caduca en 2023. Es ese mismo año caducan otros varios contratos, como el de Sergio Ramos, Leandro Paredes y Rafinha.

¿Se vale que una liga ignore el Fair Play Financiero?

En teoría no, pero en la práctica la liga francesa se ha beneficiado del Mundial de Qatar. PSG es manejado por Qatar Investment, el fondo de inversión del estado de Qatar, del cual es miembro Nasser Al-Khelaifi, presidente del club.

Ante la cercanía del Mundial de Qatar, la UEFA prefiere pasar por alto esta norma de la liga francesa, pues Qatar Investment juega un papel primordial en la organización económica de la Copa del Mundo, y actuará en contra de los equipos galos que violen el Fair Play a partir del 2023. “Hasta entonces el PSG puede hacer lo que le dé la gana”, dijo Juan Branco, uno de los abogados del Lyon, según Forbes.

Esta disparidad permite que mientras equipos como Barcelona, Real Madrid y Milán entre otros, tengan desprenderse de sus estrellas, el PSG coleccione a Keylor Navas y Gianluigi Donnarumma en el arco, o que Mauro Icardi sea un reemplazo de lujo para el tridente formado por Neymar, Messi y Mbappé.