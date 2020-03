Una de nuestras novelas favoritas ha regresado con una nueva temporada y es que luego de que se supo que el PSG ya le habría puesto precio a Neymar y llamó el interés del Barcelona, ahora el cuadro parisino tiene en mente a 8 jugadores de los ‘Culés’ para intercambiar por el brasileño. Van a analizar la propuesta y armar un combo.

De acuerdo a información de ‘Mundo Deportivo’, el PSG parece que está decidido en dejar en libertad a Neymar pero siempre y cuando sea una oferta que les convenga, pues ‘regalado’, nada.

Se dice que además de varios millones de euros, otra de las opciones para liberar a Neymar es llegar a un acuerdo para un intercambio y es que ese argumento lo aprovecharían ahora que el Barcelona quiere refrescar su plantilla, por lo que tienen en la mira a 8 jugadores para armar un buen combo.

Ojo, no quieren a los 8 por Neymar y tampoco aceptaría algo así el Barcelona. Lo que planean es elegir a 2 o 3 y pedir algunos millones si es que las opciones les dan cabida a ello pues hay algunos sumamente caros y otros que no implicarían una gran inversión. Estos son los 8 jugadores:

Ter Stegen

Nelson Semedo

Samuel Umtiti

Clément Lenglet

Philippe Coutinho

Ousmane Dembélé

Antoine Griezmann

Iván Rakitic

El PSG buscaría ver la opción más viable para hacer un ‘combo’ y dejar en libertad a Nemar. Por ejemplo, Griezmann que estaría valuado en 100 millones de euros más unos 30 MDE que pedirían por Rakitic, dejarían quizá el restante entre 10 y 20 millones extras, cantidad que no es nada aunque la ´pérdida de jugadores podía ser significativa.

Un combo Umtiti + Dembelé, quizá no les dolería tanto sumándole unos millones o Semedo + Coutinho, tomando en cuenta que la brasileño ya no le ven cabida en el club.

Barcelona de por sí ya pensaba en vender o cambiar a Griezmann y esa es su pieza fuerte para conseguir a Neymar. Lo que es claro es que a Ter Stegen no lo dejarían ir tan fácil, pues de no ser por él, quizá no estarían peleando ningún torneo hasta este momento. Ya veremos cómo hacen sus negociaciones más adelante.