La entrevista por la cual PSG decidió echar a Thomas Tuchel, según L’Equipe

Thomas Tuchel pasará el cierre del 2020 fuera de los banquillos, pues el PSG apostará por el argentino Mauricio Pochettino para hacerse cargo del equipo en el segundo semestre, después de que el alemán fuera cepillado por el club parisino.

De acuerdo con información de L’Equipe, el timonel teutón no se va por los resultados del equipo, que está instalado en los Octavos de Final de la Champions League, y es tercero en el torneo de liga, a sólo un punto del líder Lyon. Su último partido, el 23 de diciembre, lo ganó con autoridad 4-0 ante el Estrasburgo. El pecado de Tuchel habría sido una serie de declaraciones en una entrevista a la cadena alemana Sport 1.

Tuchel, a quien le restaban seis meses de contrato, es el único técnico que ha sido capaz de llevar al PSG a una final de Champions League, y en dicha entrevista aseguró que no se siente valorado.

¿Qué dijo Thomas Tuchel?

La entrevista fue publicada un día antes del partido contra el Estrasburgo y el extimonel del Borussia Dortmund detalló que trabajar para el PSG va más allá de un papel como director técnico.

“Sinceramente, durante los primeros seis meses me pregunté ¿sigo siendo entrenador o soy un político deportivo, un ministro de deportes? ¿Dónde está mi papel como entrenador en un club así?”, dijo Tuchel, según Marca.

Indicó que al frente del PSG se encuentra ante estrellas de peso en el futbol mundial, por lo que es complicado lidiar con influencias “que van más allá de los intereses del equipo”, aunque también reconoció que trabajar con jugadores de tal calibre a veces facilita las cosas.

“Simplemente me gusta el futbol. Y en un club como este, no siempre es solo futbol. Algunos días piensas que porqué es tan complicado si por ejemplo sólo fue una sustitución lo que hice. Creo que lo que me convirtió en entrenador lo puedo encontrar en cualquier parte donde haya medio espacio para hacer ejercicio y un reproductor de DVD para hacer vídeos me sirve.

“Pero cuando escuchas el himno de la Liga de Campeones, ves cosas en los entrenamientos que simplemente te inspiran porque eso es mucha calidad, entonces te vuelves un poco adicto a los equipos grandes“, mencionó el estratega.

Poco valor a la Champions y a la liga

Tuchel tocó el tema de la Champions League y explicó que al interior del equipo no se valoró la hazaña de llegar a la final de la Champions, la cual perdió contra el Bayern Munich.

De hecho ejemplificó con el equipo bávaro la forma en la que se respira futbol en Alemania, donde se valora mucho al campeón de la Bundesliga. En la Ligue 1, el PSG ha ganado siete títulos en los últimos ocho torneos. Con Tuchel, el club parisino ganó los últimos dos, peor aseguró que ningún título se valora

“Faltaba un partido para ganar la Champions League y nunca tuvimos la sensación de que habíamos convencido a la gente y que reconocían nuestro trabajo. En cualquier caso, hay expectativas extremas en el club y en el entorno. Tienes la sensación de que el aprecio por la liga no está ahí como en el Bayern Múnich, por ejemplo“, declaró.

Ahora, la responsabilidad del banquillo del equipo parisino recaerá en Pochettino, quien llevó al Tottenham a su primera final de Champions y al igual que Tuchel se quedó con el subcampeonato.