¿Qué necesita Pumas para ser campeón tras empatar la Final de Ida contra León?

Pumas dejó ir la ventaja en la Final de Ida tras dejarse empatar 1-1 en Ciudad Universitaria frente al León, por lo que se complica el título del Guardianes 2020 a reserva de lo que suceda en el juego de vuelta en el Nou Camp.

El equipo capitalino dejó una vez más fuera a su portero Alfredo Talavera, debido a que el cuerpo médico prefiere que el veterano arquero tenga un par de días más de recuperación para que el músculo pectíneo se fortalezca un poco más, por lo que en una de esas y ni lo vemos en el partido de vuelta.

Carlos González marcó el primer gol del partido a los 70 minutos gracias a un centro preciso desde la banda derecha y el paraguayo resolvió con un cabezazo que tomó a contrapié al portero Rodolfo Cota.

Sin embargo, León marcó el gol del empate en los últimos minutos gracias al gol de Emmanuel Gigliotti en una descolgada de Ramírez, quien le puso el balón en el corazón del área. Para ese entonces, los esmeraldas jugaban con un hombre menos tras la expulsión de Barreiro.

¿Qué necesita Pumas para ser campeón?

Cabe recordar que para la Final ya no hay criterios de desempate, por lo que no cobra valor extra el gol de visitante y tampoco importa la posición en la tabla general. Esta regla se impuso para evitar que las finales sean aburridas y los equipos busquen goles, y en caso de no hacerlo se tengan que jugar tiempo extra y hasta penales, en caso de ser necesario.

Tomando esto en cuenta, Pumas debe buscar el triunfo por cualquier marcador el próximo domingo en la cancha del León.

León también debe ganar por cualquier diferencia de dos goles para ganar la Final en el tiempo regular, y en caso de empate la serie se definirá en tiempos extra y penales, de ser necesario.