5 puntos para entender la crisis del Liverpool en el inicio de la temporada 2022-23

Centímetros y minutos, eso fue lo que separó al Liverpool de ganarlo todo en la temporada 2021-22. Tras llevarse la Carabao Cup y la FA Cup, los Reds estuvieron a sólo minutos de llevarse la Premier League y unos centímetros lejos de las manos de Thibaut Courtois fueron la diferencia para quedar subcampeones de Europa.

Bueno, esos centímetros y minutos marcaron lo que podría ser la debacle más grande de un equipo en los últimos años. Ahora el equipo de Klopp está irreconocible pues la goleada ante Napoli en la Champions vino a exhibir el desastrozo inicio de esta nueva temporada.

Foto: Getty

Por acá analizamos algunos factores que han sido clave para que Liverpool pasara de quedarse cerca de una temporada perfecta, a dar lástima en los primeros partidos de la campaña 2022-23.

1.- La derrota ante Real Madrid en la final de la Champions League 2021-22

No hay buscarle mucho para entender el origen de la deblace de los Reds. Lo dicho, Liverpool tuvo una temporada pasada inolvidable llegando a mayo con la posibilidad de ganar todos los títulos posibles.

Sin embargo, la remontada del Manchester City en los últimos minutos de la última jornada en la Premier les quitó el título de las manos. Venían de eso y luego vino la final de la Champions League ante Real Madrid.

Foto: Getty

Debe ser uno de los partidos más frustrantes para equipo alguno. Fueron mejores los 90 minutos, pero un Courtois engrandecido evitó que golearan a los merengues. Cayó el gol de Vinicius y sabemos cómo terminó la historia. El golpe anímico fue devastador para los de Klopp.

2.- La salida de Sadio Mané del Liverpool

Una imagen de Sadio Mané le dio la vuelta al mundo en los festejos del Liverpool por la conquista de la FA Cup y la Carabao Cup. El senagalés parecía estar en otro lado y así fue. Su mente al parecer ya estaba en Múnich pues su llegada al Bayern fue uno de los primeros bombazos del verano.

Foto: Getty

La cantidad de goles que hizo Mané con el Liverpool se fue con él, pues en este inicio de temporada parece que los Reds están peleados con la portería rival. Para acabarla, jugadores que sacaban la casta cuando hacía falta gol como Takumi Minamino y Divock Origi salieron del equipo en el mercado de transferencias.

3.- Liverpool, el que peor se reforzó entre los gigantes de Europa e Inglaterra

Liverpool movió cielo, mar y tierra para que Darwin Nuñez se convirtiera en el reemplazo de Sadio Mané. Metió gol en su debut en partido oficial en la Community Shield, pero desde entonces toda la afición se pregunta dónde está su fichaje de casi 100 millones de euros.

Foto: Getty

Los demás “refuerzos” que llegaron a Anfield fueron Fábio Carvalho y Calvin Ramsay (20 y 19 años, respectivamente). Claro, siempre es bueno apostarle a la juventud, pero junto a ellos no llegó un refuerzo con experiencia, sobre todo en lo mental, para darle vuelta a partidos como los que les costaron títulos la temporada anterior.

Arthur Melo llegó de última hora y eso fue todo. La afición Red se quedó esperando más fichajes y nomás veía cómo se reforzaban el City, el Arsenal y el Manchester United, el propio Bayern, el mismo Real Madrid y hasta el Barcelona “sin dinero”.

Foto: Getty

4.- El bajón de nivel de sus referentes

¿Alguien ha visto al Mohamed Salah de la temporada pasada? Con la salida de Sadio Mané, la amenaza de que Mohamed Salah se fuera era muy latente. Al final el egipcio se quedó, pero parece que perdió sus poderes en aquella final de París.

Foto: Getty

Desde los juegos amistosos de preparación se vio que Salah no andaba y el inicio de la temporada lo confirmó. Ni siquiera en la victoria de 9-0 sobre el Bournemouth fue capaz de anotar y ahora parece que es otro jugador.

Sumado a eso, otros referentes parecen estar contagiados del mismo mal. Jugadores como Trent Alexander-Arnold y Virgil van Dijk también bajaron su nivel de forma increíble de mayo a la fecha y no se ve para cúando despierten.

Foto: Getty

5.- Una lluvia de lesiones

Las quejas de no conseguir más fichajes se agravaron por el tema de las lesiones. Liverpool puede meter a la cancha una de las alineaciones más fuertes del mundo, pero quítale unas cuantas piezas y se quiebra.

Las lesiones de Joel Matip, Diogo Jota, Fabinho, Ibrahima Konaté y especialmente la de Thiago Alcántara se convirtieron en una crisis de la que no logran salir por no tener reemplazos de buen nivel. Sin ellos en la cancha el Liverpool no le compite a casi nadie y eso ha quedado demostrado con el pésimo inicio de temporada.

Foto: Getty

Han tenido que recurrir a jugadores como James Milner (sí, todavía juega) y a Joe Gomez, quienes ya mostraron que no pueden seguir en el equipo si pretenden ganar algo esta temporada. Lo de ambos ante Napoli fue terrible y mucha afición del Liverpool ya los quiere fuera del equipo..

Liverpool registra sólo dos victorias en 6 partidos de la Premier League, fue goleado por Napoli en la Champions y se le viene el Ajax. Si no reaccionan podría ser una temporada muuuuuy larga y el título de la Community Shield no les servirá de mucho.