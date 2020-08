La salida de Lionel Messi del Barcelona está a punto de ser oficial. El argentino se irá gratis del club en el que ha estado toda su carrera y las reacciones no se hicieron esperar, principalmente de excompañeros.

Antes de hacerse oficial el adiós de Leo, Carles Puyol lo “confirmó” en sus redes sociales. Un amigo cercano de Messi y con quien vivió la mejor época de su carrera, aplaudió la grandeza del argentino ante la decisión que tomó.

A ese mensaje respondió Luis Suárez. Fueron sólo emojis de aplausos pero cabe recordar que el charrúa quedó fuera del proyecto del Barcelona y el club se tomó la molestia de sólo hacerle una llamada para notificarle.

Arturo Vidal también se manifestó con un mensaje en redes sociales. Eso sí, la publicación del chileno se puede interpretar de muchas maneras, pues dijo que “cuando acorralas a un tigre, no se rinde”. No se sabe si se refería a él mismo, que le dieron las gracias o a la decisión de Messi.

También hubo reacciones desde España y los equipos a los que en algún momento Messi “vacunó”. En un mensaje un tanto ‘jocoso’, el descendido Leganés recordó aquella escena cuando uno de sus jugadores se le colgó a Leo.

Fue Unai Bustinza quien fue y el Leganés aseguró que con una llamada a él lo arreglaban. O sea, para lograr que Messi se quede en España.

En las calles de Barcelona, un pequeño grupo de aficionados salió a cantar: “Messi quédate, nosotros te queremos, Messi quédate“, en su intención de que el argentino cambie de opinión.

