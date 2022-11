A cinco minutos del inicio del partido entre Países Bajos y Senegal, el estadio Al Thumama presetaaba muuuuchos huecos en las gradas. El mismo fenómeno se presentó en el partido entre Inglaterra e Irán. ¿La gente está llegando tarde a los partidos? ¿Están comprando boletos a la mera hora? ¿Qué está pasando en el Mundial de Qatar?

La experiencia para varios aficionados y la tecnología en Qatar no ha sido muy grata para ingresar a los estadios, pues cabe mencionar que para este Mundial no se imprimieron boletos, por lo cual los aficionados ingresan a través de tickets digitales mediante una aplicación especial de la FIFA, llamada FIFA Ticketing.

Bueno, pues a la mera hora, la aplicación ha presentado problemas, lo cual ha retrasado el ingreso de los aficionados.

¿Cómo funciona (o debería funcionar) el boleto digital?

Una vez adquirido tu boleto, se debe activar la entrada en la aplicación FIFA Ticketing por blutooth para ingresar al estadio a través de un código QR, y listo, entras sin problema y rápido al estadio.

Peeeero como toda modernidad, la tecnología no es infalible, y desde el partido de Inglaterra, se reportaron fallas como esta, que a 10 minutos de haber empezado el partido, la app dice que “tu boleto aún no está disponible”.

Algunos aficionados aseguran que la aplicación se actualizó durante la noche del 20 de noviembre y sus boletos se eliminaron.

¿Qué se ha hecho para arreglar el problema?

Los aficionados que han presentado este problema fueron dirigidos a los centros de venta, donde funcionarios pidieron un código de barras en sus respectivos correos electrónicos, los cuales se enviaron al momento en que fueron confirmadas las entradas.

Para que esto no siga sucediendo a lo largo del Mundial, se van a imprimir los boletos, de acuerdo con The Athletic, como medida de respaldo para quienes no puedan entrar a su mail. O sea, que la tecnología chafeó. FIFA lanzó un comunicado al respecto en el que se aseguró que se trabajaba para resolver la situación.

“Los fanáticos que no pueden acceder a sus boletos móviles deben consultar las cuentas de correo electrónico que usaron para registrarse en la aplicación Ticketing para obtener más instrucciones.

“En caso de que los aficionados no puedan acceder a sus cuentas de correo electrónico, el Punto de Resolución de Entradas del estadio podrá ayudar. Agradecemos a los fanáticos por su comprensión mientras trabajamos para solucionar el problema lo antes posible”, indicó tras los problemas en e Inglaterra vs Irán.