La Premier League está viviendo momentos de auténtica tensión y es que sobre la mesa ha sido presentado el ‘Project Big Picture’, un plan que es considerado como ‘la mayor reestructuración del futbol inglés en la historia’ y que de proseguir, podría cambiar el formato del futbol en Inglaterra tal y como lo conocemos.

El ‘Project Big Picture’ es un proyecto que tiene en mente darle un giro total a la Premier League y al futbol inglés, pues sólo hay que tener en mente que podría reducir el número de equipos en primera división, terminar con la FA Cup y Carabao Cup, darle el poder total a los clubes más longevos, entre otras cosas. Vamos a ver de qué se trata.

Primero que todo, hay que saber que este plan estaría siendo impulsado por el Liverpool y Manchester United. De acuerdo a información de ‘Sky Sports’, este plan inició desde el 2017 pero los clubes ingleses quieren aprovechar la pandemia para remodelar las finanzas de la Premier League, por lo que estarían metiendo presión para que sea aprobado.

Si bien el Liverpool y Manchester United serían quienes iniciaron el ‘Project Big Picture’, tendrían el apoyo del resto del ‘Top 6’, pues el Chelsea, Tottenham, Arsenal y Manchester City también estarían de acuerdo en que se ponga en marcha.

Hay puntos muy específicos a tener en consideración y aquí vamos a resumirlos para que sepan qué busca este proyecto:

La Premier League ha sido tajante y consideran que no es adecuado implementar el ‘Project Big Picture’, pues generaría gran controversia, tensión y conflictos internos entre los clubes, sus dirigentes y la propia FA.

Además de esto, saben que todo el poder para hacer cambios importantes en la Premier League recaería en sólo 6 equipos y esos podrían ser el llamado ‘Top 6’.

