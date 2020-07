Renovaciones, regresos y ventas: Esto ha pasado en la Liga MX desde la pausa por la pandemia de coronavirus

El 15 de marzo del 2020 vimos el último partido de la Liga MX. José de Jesús Corona atajaba un penal en el último minuto del partido entre América y Cruz Azul, para mantener la ventaja y el liderato de la Máquina. Después se suspendería por la pandemia de coronavirus ¿Qué ha pasado desde entonces?

Seguro que se te viene a la mente la desaparición del Ascenso MX y el nacimiento de la Liga de Expansión. O la eLigaMX en la que León terminó siendo campeón. Sin embargo, acá nos vamos a centrar meramente en la Liga MX. ¿Qué ha pasado desde que se dio la pausa por la pandemia de coronavirus?

Alberto Marrero, presidente del Atlético San Luis, había dado positivo por coronavirus pero había sido el único dentro de la Liga MX. No obstante, ocho días después de que se anunciara la suspensión temporal del torneo, el presidente de la liga, Enrique Bonilla, reveló que también había contraído el virus.

La suspensión del Clausura 2020 era algo que ya rondaba en la mente de los directivos por la imposibilidad de reanudar eventos masivos en México. Fue entonces cuando Santos reportó ocho casos positivos de coronavirus, entre ellos Jonathan Orozco. Los de Torreón fueron, en ese entonces, el segundo equipo en el mundo con más contagios.

Los casos positivos en Santos fueron la gota que derramó el vaso. Los directivos decidieron suspender definitivamente el Clausura 2020 y pensar ya en el siguiente torneo. En una Asamblea que se llevaría a cabo el siguiente mes, definirían los detalles del Apertura 2020.

El arquero campeón de la Liga MX, Marcelo Barovero, dejó de formar parte de los Rayados de Monterrey. El guardameta argentino fichó después con el Burgos de España. Días antes, los regios también dieron a conocer la salida de Leonel Vangioni.

Después del América, nada ha sido lo mismo para Rubens Sambueza. El 1 de junio del 2020, el volante argentino naturalizado mexicano se despidió del Pachuca y su destino apuntaba al América pero no se dio a conocer el futuro del ‘Sambu’.

Era ya un secreto a voces en esas fechas. Sin embargo, el 2 de junio del 2020 se hizo oficial la desaparición de Monarcas Morelia, cuando estaba por cumplir 70 años de existencia y tras la salida de Pablo Guede. En su lugar nació Mazatlán FC.

Luego de la salida de Marcelo Barovero, comenzó a desarmarse el Necaxa. Hugo González volvió a Rayados, de donde salió manchado por las críticas de los aficionados y tras muy buenas actuaciones con los Rayos, que en el Apertura 2019 llegaron hasta semifinales.

Por desacuerdos con la directiva y con la intención de cuidar su salud, Víctor Manuel Vucetich dejó la Dirección Técnica del Querétaro. Por esas fechas, ya se hablaba de la posible venta de los Gallos para dejarle su lugar en la Liga MX al Atlante.

En un movimiento de la directiva de Tigres, que sorprendió a todos, se anunció la salida de Miguel Ángel Garza del equipo. En su lugar llegó Alejandro Rodríguez, mejor conocido como el ‘Inge’. Un viejo conocido del club, del futbol mexicano y en especial, de Ricardo Ferretti.

El 10 de junio del 2020 se anunció de forma oficial que el repechaje volvería a la Liga MX. Los primero cuatro clasificados del futbol mexicano avanzarán a los Cuartos de Final, mientras que del lugar 5 al 12 pelearán por los otro cuatro boletos.

La venta de Querétaro se confirmó tras esa Asamblea General. No obstante, la condición que se puso es que la plaza de los Gallos se mantuviera al menos por dos años, por lo que el Atlante se mantendría en la reciente Liga de Expansión.

Otro de los ‘secretos a voces’ que se terminó por confirmar. Juan Francisco Palencia volvió a la Liga MX, tras haber dejado a los Lobos BUAP un año antes, para convertirse en el primer Director Técnico en la muy corta historia del Mazatlán FC.

Luego de varios meses estancado en las negociaciones, el América anunció la renovación de Miguel Herrera con un contrato hasta 2024. El técnico dos veces campeón con las Águilas aseguró su permanencia en Coapa por cuatro años más.

La sensación que dejó Pablo Guede en su primera experiencia en la Liga MX. Por eso, los Xolos de Tijuana lo contrataron para el Apertura 2020, luego de la salida de Gustavo Quinteros, quien tuvo un paso realmente efímero y poco efectivo.

