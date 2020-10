Este fin de semana la Liga MX dará un paso al frente en miras de volver a la ‘normalidad’. El Kraken del Mazatlán FC y el Estadio Victoria del Necaxa volverán a abrir sus puertas a los aficionados tras la pandemia de coronavirus y es que la liga ya dio el permiso oficial para hacerlo, por lo que aunque sólo se permitirá un 50% de aforo como máximo, ya vamos de gane.

Este viernes 16 de octubre, el Necaxa recibirá a los Xolos y el Mazatlán FC le hará los honores al FC Juárez, por lo que será muy interesante ver cómo se comportan las aficiones y cuál es el resultado de abrir las puertas de los estadios. Ha pasado ya alrededor de medio año desde que no hay gente en los inmuebles y haremos una recapitulación de qué ha pasado con estos equipos.

¿Qué ha pasado con el Mazatlán FC desde la última vez que recibió gente en su estadio?

Aquí sucede un hecho muy curioso y es que por si no sabías o no lo recuerdas, previo a que iniciara la pandemia de coronavirus ¡el Mazatlán FC aún no existía! Aún eran los ‘extintos’ Monarcas Morelia y este equipo nuevo sólo estaba ‘en planes’.

El nacimiento oficial del Mazatlán FC se dio hasta junio del presente año y es que luego de la polémica por la compra de Monarcas Morelia, la mudanza del equipo, las protestas de los aficionados y demás, el 2 de junio se concretó la creación de este equipo.

El Mazatlán FC llegó con todo a la Liga MX y es que con la filosofía de ‘arrebatar’ todo lo que se pudiera, generaron polémica pero también mucha expectativa, pues prometían ser el ‘quinto grande’ de la liga y demás… pero nada más quedó en palabras.

Participaron en la Copa por México, un torneo amistoso que sirvió como pretemporada, no ganaron ningún juego, hicieron su primer gol oficial como equipo ante las Chivas y nada más.

En miras al Apertura 2020, hubo una reestructuración en su plantilla y es que muchos jugadores llegaron al club pero otros tantos se fueron del Mazatlán FC. Como refuerzos nos encontramos con Miguel Fraga, Nicolás Díaz, Camilo Sanvezzo, Israel Jiménez, Ricardo Marín entre otros; algunas bajas fueron Sebastián Sosa, el ‘Shaggy’ Martínez, Gabriel Achillier, Paolo Medina entre algunos nombres más.

Inicio el Apertura 2020, el Mazatlán FC ha pasado por muchos altibajos y los resultados no han sido los idóneos, pues de momento, en la fecha 13, se ubican en la posición 17 del torneo con sólo 10 puntos, a 4 de la zona de repechaje. Esto ha ocurrido con ellos desde la última vez que tuvieron gente en su estadio… pues prácticamente no han tenido. Este equipo forma parte de nuestras ‘Antipromesas’.

¿Y qué onda con el Necaxa?

Con el Necaxa no ha pasado mucho realmente pero sí tenemos un hecho muy curioso. La última vez que recibieron gente en el Estadio Victoria se midieron al ‘extinto’ Monarcas Morelia, una semana antes de que parara el Clausura 2020. La siguiente fecha se midieron ante Santos pero ya a puerta cerrada y luego de ello paró el torneo.

Necaxa prácticamente no tuvo pretemporada y es que debido a la pandemia de coronavirus, se mantuvieron entrenado desde casa y luego en sus instalaciones; hubo un par de casos de coronavirus pero afortunadamente no pasó a mayores.

En cuanto a los refuerzos que adquirieron, llegó una buena cantidad de jugadores, en donde encontramos nombres como los de Jair Pereira, Lucas Passerini, Sebastián Fassi, Unai Bilbao, Martín Barragán, etc. En cuanto a las bajas, Necaxa dejó en libertad a jugadores como Luis Madrigal, Ventura Alvarado, Fernando Plascencia, Mauro Quiroga, Hugo González y algunos más.

Necaxa hoy en día se ubica en la decimosexta posición de la Liga MX con sólo 12 puntos, a 2 del repechaje y como podemos ver, tanto ellos como el Mazatlán ha vivido un entorno similar.