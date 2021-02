¿Qué necesita el Atlético de Madrid para remontar al Chelsea de Tuchel y Giroud?

Los octavos de final de la Champions League se van definiendo sobre qué camino tomarán cada uno de los clubes y después de los visitantes se llevaran la ventaja, Chelsea y Bayern Munich sólo tienen la posibilidad de aguantar los resultados obtenidos.

El Cholo Simeone parece no encontrar la llave que lo catapulte a la cima de la Champions League y en el Wanda Metropolitano no hicieron valer la localía y el ataque comandado por Luis Suárez y Joao Felix siemplemente no dañó la portería de Mendy y los ‘Blues’.

Tuchel debutaba en Champions con el Chelsea y planeó un partido estrategico que le resultó más que beneficioso, ya que a Olivier Giroud se le acredito el gol después de una revisión en el VAR por supuesto fuera de lugar, además de la ventaja del gol de visitante.

En la otra llave, la Lazio ni las manos metió ante el vigente campeón. El Estadio Olímpico de Roma vio una masacre que Robert Lewandowski, Jamal Musiala, Leroy Sane y un autogol sentenciaron la victoria de los alemanes, por el equipo de la capital Joaquin Correa descontó.

¿Qué necesitan los equipos para avanzar a cuartos de final?

Atlético de Madrid: Para los ‘colchoneros’ la derrota le salió cara, pero remontable. Una victoria por el mismo marcador en la ida en Stamford Bridge, mandaría el partido a tiempos extras y una victoria en la vuelta sin importar si el Chelsea anota, mandaría al Atleti a cuartos. Sólo la derrota los dejaría fuera de la Champions League.

Chelsea: A pesar de la victoria, tiene una situación complicada. Sólo la victoria lo mandaría como uno de los clasificados a los cuartos de final. El empate a 1 gol, manda el partido a tiempos extras y la igualada por cualquier otro marcador los dejaría fuera y obviamente la derrota los elimina de Champions League.

Lazio: Posiblemente el escenario más difícil en todos los octavos de final, incluso más que el Barcelona y eso es decir mucho. El conjunto italiano necesita una remontada de locura por más de 4 goles de diferencia para avanzar. Cualquier otro marcador no le sirve y sólo el marcador 4-1 mandaría el partido a tiempos extras.

Bayern Munich: El campeón quiere repetir el campeonato de la temporada pasada y se lo está tomando muy en serio desde la fase de grupos y aplastó a la Lazio a domicilio. La victoria, el empate o la derrota le sirven para avanzar. Una derrota por el marcador que se dio en la ida, lleva el partido a la prorroga y la derrota por más de 4 goles, los eliminaría.