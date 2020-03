La Roma, como el Getafe, tampoco jugará su duelo de Europa League ante el Sevilla, luego de que el Gobierno de España no le permitiera realizar el viaje por el coronavirus.

Hasta ahora, el Sevilla no ha sido notificado de que no habrá choque de ida de los Octavos de Final de la Europa League frente a la Roma pero por el coronavirus que ha azotado al Viejo Continente, y en especial, a Italia, se tomó esa medida de prevención.

🔴Breaking news: #ASRoma will not travel to Spain for the @EuropaLeague match against @SevillaFC_ENG after the plane from Italy was not authorised to land in Spain. More details from UEFA soon. pic.twitter.com/vnVmJLkeRC — AS Roma English (@ASRomaEN) March 11, 2020

La Roma se unió así al Getafe como los equipos que no viajarán para sus partidos de Europa League. Los españoles deberían medirse al Inter de Milan en el Giuseppe Meazza este jueves 12 de marzo pero el presidente del club, Ángel Torres Sánchez, dijo que se negaban a realizar el viaje en esas condiciones.

“Hemos pedido que se busque una alternativa a jugar en Milán. No queremos meternos en el foco del coronavirus, no tenemos necesidad“, declaró en conferencia de prensa.

¿Qué pasará con Getafe y Roma?

La UEFA ya se pronunció al respecto de los dos casos. Hasta ahora, el organismo europeo le había dado prioridad a que los partidos se mantengan, como sucedió con el Valencia vs Atalanta, que se jugó a puerta cerrada. Lo mismo sucederá con el Barcelona vs Napoli. En la Europa League pasó con el Inter vs Ludogorets.

As a result of the travelling restrictions between Spain and Italy imposed yesterday by the Spanish authorities, the following #UEL matches will not take place as scheduled tomorrow. 🇪🇸 Sevilla – AS Roma 🇮🇹

🇮🇹 Internazionale – Getafe 🇪🇸 — UEFA (@UEFA) March 11, 2020

Es por eso que el Getafe y la Roma podrían perder el partido, que sería el de ida, por 3-0. Eso sucedió con el Inter de Milan en la UEFA Youth League, que se negó a jugar en los Octavos de Final ante el Rennes y ante la no postura del organismo europeo, prefirió renunciar a la competencia.

Habrá que esperar la resolución de la UEFA. Cabe recordar que el Wolves tampoco quiere viajar a Grecia para enfrentarse al Olympiakos en la Europa League, luego de que el presidente del club griego confirmara que tiene coronavirus.