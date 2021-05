¿Qué se juega en la última jornada en las principales ligas de Europa?

Las cosas en el futbol europeo están que arden y aunque ya conocemos a algunos de los campeones como el Manchester City en Inglaterra y el Internazionale en Italia, pero aún hay mucho que definir en las diferentes ligas y los puestos europeos.

Faltan por conocer algunos de los campeones, como en España y Francia, que la pelea por el título sigue en la pelea entre varios equipos y ni hablar de algunos puestos claves en la clasificación. También hay varios clubes que se juegan la categoría en la primera división.

Varios equipos parten con la ilusión de poder conseguir el campeonato y romper hegemonías como en Francia, en la que está en vilo la seguidilla de campeonatos que tiene el PSG, Lille quiere volver a probar las mieles de cargar un trofeo.

Atlético de Madrid tiene la ventaja en puntos para conseguir La Liga y con el Barcelona ya fuera de las aspiraciones por el título y el Real Madrid, tiene la posibilidad de volver a ser campeón con un tropiezo de los ‘colchoneros’, así que nos espera un fin de semana cargado de emociones.

¿Qué se juega en la última jornada de la liga europea?

España

Diego Pablo Simeone está a un partido de conseguir el segundo título de liga con el Atlético de Madrid y tiene la ventaja de 2 puntos sobre el Real Madrid, el otro equipo que puede optar por el campeonato. La diferencia de goles también la tienen los ‘colchoneros’.

Incluso un empate del Atleti podría convertirlo en campeón, pero no querrán dejarlo a la suerte debido a que un campeonato está en juego. Los de Zidane, sí saltarán al campo con la encomienda de ganar o ganar para soñar con ser campeones.

Los puestos de Europa League y Conference League, también están en juego. Villarreal, Betis y Real Sociedad sólo definirán qué equipos irán a estos torneos, 2 de ellos lo harán a la antigua Copa UEFA y el otro al torneo de reciente creación.

Celta de Vigo vs Real Betis este 22 de mayo a las 11:00am

este 22 de mayo a las 11:00am Osasuna vs Real Sociedad este 22 de mayo a las 11:00am

este 22 de mayo a las 11:00am Real Madrid vs Villarreal este 22 de mayo a las 11:00am

este 22 de mayo a las 11:00am Valladolid vs Atlético de Madrid este 22 de mayo a las 11:00am

Francia

La pelea por el título en la Ligue One llega entre 3 equipos, aunque uno prácticamente ya no tiene tantas posibilidades. Lille, PSG y Mónaco se juegan la vida este domingo 23 de mayo y no sólo el campeonato, porque los parisinos en una combinación de resultados, se podría ir a clasificación de Champions League.

Sólo hay un punto de diferencia entre Lille, que es líder en Francia y el PSG, perseguidor del campeonato, pero el Mónaco también entra en la ecuación, en puntos alcanzaría a ser líder si superará una gran diferencia de goles, que es casi imposible en 90 minutos, pero tiene que asegurarse de que Neymar y Mbappé, no ganen.

Angers vs Lille este 23 de mayo a las 2:00pm

este 23 de mayo a las 2:00pm Brest vs PSG este 23 de mayo a las 2:00pm

este 23 de mayo a las 2:00pm Lens vs Mónaco este 23 de mayo a las 2:00pm

Inglaterra

El campeonato ya está asegurado por parte del Manchester City, pero eso no quiere decir que la última jornada sea aburrida, pues varios equipos se juegan su pase a competencias europeas y alguno se tendrá que quedar fuera de toda posibilidad.

Chelsea, Liverpool y el Leicester City tienen posibilidades de acceder a Champions League, el problema es que restan 2 puestos para estos 3 equipos, alguno tendrá que ir a Europa League. En otra parte de la tabla, la pelea está entre Tottenham, Everton y Arsenal.

Tottenham y Everton aspiran a llegar a la Europa League en puntos, pero necesitan que el West Ham pierda para que suceda. De todos modos, está el puesto de la Conference League, que está asegurado por los de Arteta, los Spurs o los de Carleto, sólo se definirá, quién va al nuevo torneo.

Arsenal vs Brighton este domingo 23 de mayo a las 10:00am

este domingo 23 de mayo a las 10:00am Aston Villa vs Chelsea este domingo 23 de mayo a las 10:00am

este domingo 23 de mayo a las 10:00am Leicester City vs Tottenham este domingo 23 de mayo a las 10:00am

este domingo 23 de mayo a las 10:00am Liverpool vs Crystal Palace este domingo 23 de mayo a las 10:00am

este domingo 23 de mayo a las 10:00am West Ham vs Southampton este domingo 23 de mayo a las 10:00am

Italia

Con el Inter campeón, queda poco por definir, pero el morbo es bastante grande. La Juventus se encuentra en la posibilidad de no ir a la Champions League y tendrá que asegurarse de ganar para optar a clasificar, desafortunadamente, su futuro no está en sus manos.

Milan y Napoli tienen la voz de mando en este sentido, una caída de ambos clubes, podría significar que la Juve tenga posibilidades. Hasta un empate de cualquiera de estos, le ayuda a Cristiano. Así que será una jornada más que llamativa.