¿Qué sucedió con la plantilla original que empezó con el show 205 Live de WWE?

Hace exactamente 4 años, la marca 205 Live hacia su debut en un programa de televisión creado especialmente por WWE y que se centraba en luchadores de peso crucero, menor a 205 libras o 93 kilogramos.

205 Live comenzó después de que la WWE hiciera un torneo entre luchadores de todo el mundo llamado: “Cruiserweight Classic” y que tuvo mucho éxito entre los fanáticos por el talento y calidad de los competidores que estuvieron en el torneo.

Así que debido al éxito que generó el torneo y la popularidad de algunos luchadores, fue que llevó a la WWE a crear un programa especial para ellos y por obviedad, un nuevo campeón de peso crucero, como premio por el Cruiserweight Classic.

Este título de peso crucero ya existirán en WWE, pero la empresa decidió retirarlo en 2008 porque la gente había comenzó a perder interés en ese tipo de luchas y las historias que presentaban no gustaban al público debido a que luchadores como Hornswoogle, quien fue el último campeón hasta el regreso del título en 2016.

Historia del campeonato crucero de WWE

Desde 1991 este campeonato tiene historia en WWE, pero no era defendido en la empresa como tal, pues desde la unión de la empresa de Vince McMahon y la antigua WCW, se unieron las historias de los campeonatos. En WCW, empresa que fue comprada por WWE en 2001, este campeonato tenía el nombre de Light heavyweight championship.

Brian Pillman fue el primer campeón crucero en WCW en 1991, en la historia de la compañía, podemos encontrar a Yushin Liger, Dean Malenko, Rey Mysterio, Chris Jericho, Eddie Guerrero, X-pac, Juventud Guerrera.

Para WWE, existía un campeonato similar al de WCW, el de light heavyweight championship y el primer campeón reconocido en 1997 es Taka Michinoku, pero algunos nombres que figuran en el listado de los que sostuvieron el título son: Jeff Hardy, Crash Holly y el mexicano Essa Rios, mejor conocido en nuestro país como Mr. Águila.

En 2001 los campeonatos de WCW y WWE se unificaron y comenzó una nueva historia del campeonato, con Tajiri como campeón inaugural en 2001 y algunos de los reinados más famosos fue el de Chavo Guerrero y Rey Mysterio en repetidas ocasiones.

Regreso del campeonato crucero a WWE en 2016

Después del Cruiserweight Classic, la WWE decidió dedicarle un programa semanal con algunos de los participantes del torneo y con TJP, abanderado de la división de las 205 libras y ganador del torneo de peso crucero.

The Brian Kendrick, Rich Swann, Neville, Akira Tozawa, Enzo Amore, Kalisto, Cedric Alexander, Buddy Murphy, Tony Neese y Drew Gulak fueron algunos de los campeones de los programas semanales de 205 Live hasta que se comenzó a competir en NXT.

Lio Rush ya ganó el campeonato crucero ya en la marca NXT, otro mexicano conseguiría el cetro con Ángel Garza, posteriormente pasó a la marca NXT UK con Jordan Devlin, quien tuvo un feudo por el campeonato con otro mexicano, Santos Escobar, quien consiguió unificar el título porque Jordan no podía defender su título debido a la pandemia.

Actualmente Kushida es el campeón peso crucero y el cetro de mantendrá de fijo en la marca NXT, en la que ha ganado notoriedad en los shows semanales y en los pago por evento mensuales.

Actualidad de 205Live y futuro incierto

El viernes pasado (25 de junio), dentro de la WWE se vivió una nueva ola de despidos en la compañía, atacó principalmente a la división crucero de 205 Live.

Fandango, Tyler Breeze, The Bollywood Boys, Austin Grey, Tony Neese y Ariya Daivari fueron los que se despidieron de la empresa, dejando con menos nombres al show semanal de 205 Live y con el futuro pendiendo de un hilo.

La mayoría de los luchadores de la plantilla de 205 Live pertenecen a NXT, de hecho, el show semanal se graba bajo el ring y logo de NXT, cuando anteriormente tenían su propio escenario y el futuro parece que desaparecerá 205Live como lo conocemos y en NXT se seguirá contendiendo por el campeonato crucero en posesión de Kushida.

¿Qué fue de la plantilla original de 205Live?

Rich Swann

En WWE consiguió el campeonato crucero y tras no conseguir oportunidades, fue cortado. Llegó a la empresa Impact dónde ha logrado ser campeón de la división X (similar a la crucero) y el campeonato mundial en esa compañía.

TJP

Ganó el campeonato inaugural y fue de los favoritos de la afición, después de perder el título no tuvo oportunidades destacadas y también fue a Impact. Ganó el campeonato de la división X.

Jack Gallagher

Fue uno de Los favoritos de los adicionados, pero nunca tuvo una oportunidad por el campeonato, cambió su personaje a rudo e iba ganando notoriedad, pero el movimiento #MeToo lo señaló y fue despedido de la compañía.

HoHo Lun

De inicio fue uno de los luchadores de relleno para 205 Live y fue desapareciendo hasta que ya no fue requerido como luchador en los shows semanales.

The Bollywood Boys

La única pareja de la marca 205Live, pero que, sin título en esa división, fueron intrascendentes. Fueron a Smackdown y formaron equipo con Jinder Mahal en su época como campeón de la WWE.

Noa Darm

La Supernova Escocesa sigue en la compañía, tuvo rivalidades importantes en 205Live, pero sin destacar. Con el nacimiento de NXT UK, viajo para formar parte y sigue siendo parte de la plantilla.

Drew Gulak

Técnicamente uno d los mejores luchadores, explotaron su personaje hasta el final y lo hicieron campeón. Dejó el título y fue a SmackDown, alcanzó una oportunidad gracias al empuje de su amigo Daniel Bryan y actualmente es parte de Raw.

Tony Neese

Con un físico envidiable, su personaje de rudo fue de los más importantes en la división, pero fue cerca del final de la marca 205 Live que lo dejaron brillar. Tuvo rivalidades en NXT, pero nada trascendente hasta su despido.

Ariya Daivari

Su hermano fue un rudo que ganó cierta importancia y siguió sus pasos en su personaje. Desafortunadamente para él, no se vio reflejado en oportunidades titulares y así se mantuvo hasta su salida de la compañía.

Cedric Alexander

Posiblemente el que más éxito ha tenido en WWE, fue campeón de 205Live hasta que dio el salto a Raw. Por momento en la plantilla principal no encontró su lugar hasta que se alió con MVP, Lashley y Shelton Benjamin para formar “The Hurt Business” y con ellos ganó el campeonato de parejas de Raw.

Lince Dorado y Gran Metalik

Tuvieron sus momentos en 205Live y por eso fueron llevados a SmackDown y a Raw, formaron una pareja que ha sido contendiente al título en múltiples ocasiones, pero nunca han probado las mieles del éxito.

Akira Tozawa

En 205 Live sorprendió a todos al ganar una vez el campeonato, después fue al roster principal y poco ha sido de él, hasta el nacimiento del campeonato 24/7, del que es campeón y ha tenido segmentos cómicos.

Mustafa Ali

En sus inicios en 205 Live, no figuró demasiado, pero su calidad y su talento era innegable. Llegó a SmackDown y se hizo importante hasta tener una oportunidad titular, que no pudo realizar por una lesión. En Raw cambió a rudo y se erigió como el líder de “The Retribution”, pero el equipo ya no es más y busca su lugar en WWE.

The Brian Kendrick

Uno de los más populares en 205Live, ya tenía experiencia en WWE y cuando abrió la marca de los cruceros aún tenía el récord por el reinado más largo de parejas en SmackDown. Ganó el título en 205 Live y después fungió como líder por su experiencia y ha ayudado a varios luchadores con su técnica y habilidad.