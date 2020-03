"Quédense guardados": El mensaje de Guardado para combatir el coronavirus

Si aún no has entendido que tienes que quedarte en casa, Andrés Guardado hizo uso de su apellido para pedir que la gente no salga.

Mediante las redes sociales de la Fundación Andrés Guardado, el mediocampista del Betis dedicó algunas palabras de apoyo para quienes están sufriendo en España y para México, donde considera que aún se está a tiempo de que la situación no sea tan grave.

“Mandarles todo el ánimo del mundo. Invitarlos a concientizar, sobre todo a toda mi gente de México. Acá en España estamos viviendo ya una situación muy difícil y creo que en México estamos a tiempo para que no llegue a tanto como estamos acá. Invitarlos a que hagan caso de las medidas preventivas, de que todos nos quedemos en casa y ojalá que esto pueda parar pronto“, dice Guardado en el inicio del mensaje.

En la misma línea, Andrés Guardado pidió que la gente haga honor a su apellido y se quede en casa. De igual manera invitó a quienes tengan la intención de donar o alguna idea para hacerlo, lo puedan hacer mediante su Fundación.

“Ahora sí que serle fiel a mi apellido y quédense guardados en su casa. Si alguien sabe de una ayuda que le puedan dar o alguien se le ocurre una dinámica padre para donar en toda esta alarma sanitaria, es bienvenido“, agregó Guardado, quien es el capitán de la Selección Mexicana.

En España la situación es alarmante y en el mundo del futbol aún más. Desde el Atalanta-Valencia de la Champions League, se reportaron varios casos en el conjunto ‘che’. Posteriormente equipos como el Real Madrid entraron en cuarentena y La Liga Española fue suspendida hasta nuevo aviso.