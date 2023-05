Las quejas de Fernando Alonso y Carlos Sainz contra Checo Pérez en las prácticas del GP de Mónaco

El circuito del Gran Premio de Mónaco no es para cualquiera. Se trata de un trazado donde no es fácil rebasar al ser un circuito urbano, pero en las prácticas libres hay reglas no escritas que lo facilitan. Fernando Alonso se molestó mucho con Checo Pérez justo por respetar lo anterior.

Sucede que durate la P1 en Montecarlo, Fernando Alonso no alcanzó la vuelta rápida en uno de sus intentos por no poder pasar a Checo Pérez, quuien estaba en una de sus vueltas lentas. Eso provocó que mostrara su molestia con su equipo a través de su radio.

La molestia de Fernando Alonso con Checo Pérez en el GP de Mónaco

“Estos tipos son increíbles”, dijo Fernando Alonso en referencia a los pilotos de Red Bull. Su queja, como decíamos, fue porque intentaba tener la vuelta rápida de la primera práctica libre pero se topó con Checo Pérez y el mexicano no le faciltó el rebase pese a estar en sus vueltas lentas. Bueno, al menos así lo sintió el españo.

Y aunque su equipo intentó calmarlo diciéndole que él hizo muy bien lo que tenía hacer, pero no le ayudaron los demás pilotos, Fernando Alonso les dijo que les devolvería el “favor”.

“Sí, hiciste lo mejor que pudiste en esa zona y él no te ayudó. Copiado”, le respondió su equipo mediante la comunicación por radio. “No me importa. Estaré en la línea de trazada en todas mis vueltas lentas”.

"¡ESTOS CHICOS SON INCREÍBLES!" ?



Fernando Alonso molesto con el Red Bull de Checo Pérez ??



"NO ME IMPORTA, ESTARÉ EN LA LÍNEA DE TRAZADA EN TODAS LAS VUELTAS LENTAS" ?#F1xFSMX #MonacoGP pic.twitter.com/Tba7caa39l — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 26, 2023

? Es de nuestro honor informales que este fin de semana tenemos Fórmula 1, es correcto señores, el #MonacoGP está aquí. Se acabó la práctica libre 1 y así quedó:

1. Carlos Sainz

2. Fernando Alonso

3. Lewis Hamilton

4. Checo Pérez

5. Charles Leclerc pic.twitter.com/4EUrailrqN May 26, 2023

Carlos Sainz también se quejó del mexicano

La segunda “queja” contra Checo Pérez en las prácticas del Gran Premio de Mónaco se dio en ‘La Chicana’ (Nouvelle chicane). Carlos Sainz frenó para pasar las conbinación de curvas característica del circuito de Montecarlo, mientras que el tapatío pasó de largo.

Y aunque Checo Pérez frenó tras pasar las curvas para respestarle el paso, el piloto de Ferrari también cuestionó lo que hizo a través de su radio pues de todas formas tuvo que reducir la velocidad para pasar junto a él. “No sé qué está haciendo Checo. Me pasó fuera de la pista”.

AHORA SAINZ ES EL QUE SE QUEJA DE CHECO PÉREZ ?



Algo que hizo el piloto mexicano no le gustó al de la escudería de Ferrari #F1xFSMX #MonacoGP pic.twitter.com/qQ8L91kB1Z — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 26, 2023

El terrrible accidente de Albon en el Gran Premio de Mónaco

Pero en fin, con todo y la molestia de Fernando Alonso, la imagen de las prácticas libres se la llevó Alaxander Albon. El piloto de Willimas impactó fuerte y su auto se llevó los reflectores. Afortunadamente nada que lantar pues salió ileso.

