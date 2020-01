Querétaro no arrancaría el Clausura 2020 por adeudos con Matías Britos

A días de que arranque el Clausura 2020, los Gallos Blancos del Querétaro podrían no participar en la primera fecha, por adeudos con Matías Britos.

Luego de quedar fuera del Querétaro, el delantero uruguayo firmó su liquidación en agosto del 2019 y acordaron que el pago se haría en cinco cuotas. Las primeras cuatro serían en agosto, septiembre, octubre y diciembre del 2019, mientras que el último sería en diciembre del 2020.

El propio Matías Britos contó que en diciembre del año pasado aceptó recibir los pagos atrasados, sin necesidad de recibir los intereses. Al no recibir el dinero, decidió acudir a la Comisión de Controversias de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

“En diciembre acepté que se me pagaran los montos vencidos con los impuestos y dije que no era necesario que me dieran los intereses. Resolvió Controversias que se hiciera así, pero aún no se me ha pagado. También venció la cuota del 31 de diciembre y no recibí nada“, declaró para ESPN.

El paso de Matías Britos por el Querétaro fue realmente decepcionante, pues en 34 partidos que disputó, anotó un gol y dio el mismo número de asistencias.

De acuerdo al Reglamento de Competencia de la Liga MX, ningún club puede participar en la fase regular o en la fase final del torneo, si tiene un adeudo registrado ante la FMF. “No tener adeudo registrado con jugadores y/o clubes que provengan de organismos internacionales como FIFA, CONCACAF y CONMEBOL“, dice el Reglamento.

Matías Britos busca jugar en Uruguay, tras deslindarse de Correcaminos del Ascenso MX, el último club para el que jugó en México. El charrúa llegó en 2014 para jugar con León, después pasó con Pumas y tras un efímero paso por el balompié árabe, volvió al futbol mexicano para enfundarse en la playera de Gallos.