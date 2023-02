El 5 de marzo de 2022 marcó un momento inolvidable para la Liga MX. Inolvidable no quiere decir que haya sido bueno, pues un partido entre Querétaro y Atlas terminó abruptamente con una campal sangrienta entre aficionados.

Ha pasado casi un año desde aquel día, así que con él también se van cumpliendo las (disque) sanciones impuestas por la Federación Mexicana de Futbol y la misma Liga. Querétaro y Atlas ya se volvieron a enfrentar y ahora, es momento de que la afición vuelva al Estadio Corregidora.

Uno de los castigos representó todo un año de partidos a puerta cerrada. Ese plazo está por llegar a su fin, la FMF ya dio luz verde a que los aficionados regresen al Corregidora, así como al Olímpico Alameda, y seguramente hay mucha gente ansiosa por alentar a sus equipos.

La afición de Querétaro volverá al Estadio Corregidora / Agencia Mexsport

¿Qué partidos le quedan a Gallos en casa durante el Clausura 2023?

No es ningún secreto que Querétaro pospuso el partido de la Jornada 4 contra Cruz Azul para aprovechar la reapertura del Estadio Corregidora; no obstante, ese no es el primero que se jugará con afición.

Gallos recibirá a Toluca el próximo domingo 5 de marzo, justo el día en que se levanta su sanción por la violencia del año pasado. No es una fecha que recordemos con gusto, pero sí podrá servir para concientizar a los aficionados. El balón rodará a las 19:05 horas y todavía no hay información sobre la venta de boletos.

Querétaro vs Jornada Fecha y hora Toluca 10 5 de marzo

19:05 horas del centro de México Cruz Azul 4 29 de marzo

21:05 horas del centro de México Juárez 12 19 de marzo

19:05 horas del centro de México Pumas 13 2 de abril

19:05 horas del centro de México Tigres 15 16 de abril

17:00 horas del centro de México Pachuca 17 30 de abril

17:00 horas del centro de México

La afición de Querétaro también volverá a la Liga MX Femenil

La violencia se presentó en un partido varoil; sin embargo, las sanciones no solo fueron para el equipo varonil. El veto por un año fue para cualquier categoría de Querétaro, así que los partidos de Liga MX Femenil se están jugando a puerta cerrada. Gallos es el único equipo con estadio propio y su afición no lo ha podido disfrutar mucho.

Pero eso también llegó a su fin y el Estadio Olímpico Alameda volverá a abrir sus tribunas. Querétaro Femenil se reencontrará con su gente en la Jornada 9, nada más y nada menos que contra Chivas. El partido está programado para el viernes 10 de marzo a las 17:05 horas del centro de México y desde ya se augura una gran entrada.

Querétaro vs Jornada Fecha y hora Chivas 9 10 de marzo

17:05 horas del centro de México Pumas 11 24 de marzo

21:05 horas del centro de México A. de San Luis 13 14 de abril

17:05 horas del centro de México Tigres 16 5 de mayo

17:05 horas del centro de México

El Estadio Olímpico Alameda volverá a abrir sus puertas con Querétaro Femenil / Agencia Mexsport