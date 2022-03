Vergüenza internacional: Así dieron a conocer los diarios de todo el mundo lo ocurrido en el Querétaro vs Atlas

El 5 de marzo de 2022 será una fecha que el ámbito deportivo de México recordará por un incidente que más que vergonzoso, es vil e indignante. Sí, hablamos de lo ocurrido durante el partido de Querétaro vs Atlas, donde las barras de cada equipo se enfrentaron y dejaron imágenes difíciles de digerir.

Una hora después de lo ocurrido en el partido, en redes sociales comenzaron a circular grabaciones de los aficionados de Gallos que atacaron a los del equipo rival con ayuda de palos, asientos del estadio y otros objetos que encontraron a su paso. Algo que provocó la suspensión del juego y fotos de personas inconscientes y desnudas en el estadio.

Lo ocurrido en el partido de Querétaro vs Atlas no sólo fue noticia nacional

La Liga MX, después de emitir una postura tibia que le hizo recibir millones de críticas, anunció la suspensión de la jornada 9. Algo que muchos consideraron un castigo menor para el tamaño de este incidente y que los llevó a pedir la intervención de la misma FIFA y hasta sacar a la Selección Mexicana del mundial de Qatar 2022.

El suceso ocurrido en Querétaro no sólo nos avergonzó por ver lo que México se ha convertido, pues no es mentira el decir que este episodio en el futbol no es más que un síntoma de la violencia que nuestro país vive a diario, a todo momento y en cualquier lugar; una que por supuesto es vista desde otras partes del mundo.

Medios de todo el mundo han informado sobre el terror que se vivió en el Estadio Corregidora

Este domingo 6 de marzo, a menos de 24 horas de la tragedia ocurrida en el Estadio Corregidora, decenas de medios nacionales e internacionales han dado a conocer la noticia del enfrentamiento entre los aficionados de Querétaro y Atlas. Algo que va más allá de lo vergonzoso, pues los encabezados y las imágenes lo dicen todo.

“Mexican soccer league suspends all Sunday matches after fan riot” (“Liga mexicana de fútbol suspende todos los partidos del domingo tras disturbios de aficionados”) fue el título que Yahoo Deportes utilizó para dar a conocer la noticia, adviertiendo a sus lectores sobre las imágenes impactantes que están a punto de ver.

La edición uruguaya del diario El País, de sede española, ha resumido lo ocurrido con un “Barbarie en México: batalla campal en Querétaro-Atlas y se habla de al menos 17 muertos”, donde hacen referencia al número de fallecidos que habría y los cuales siguen siendo un misterio.

Desde Latinoamérica hasta Europa, la noticia ha hecho eco en varios países

En el caso de Argentina, el Diario Olé dio a conocer el video del Estadio Corregidora donde se aprecia cómo la seguridad del lugar se encargó de que los aficionados de Atlas y Querétaro se enfrentaran. Algo que han encabezado como “Zona liberada: el rol de la policía en Querétaro vs. Atlas”.

El New York Times, de Estados Unidos, y el diario L’Equipe de Francia informaron sobre la suspensión del partido y el número de heridos que dejó este impactante suceso.

Pero si hubo un titular que definitivamente pegó fue el que dio el diario británico Daily Mail: “Partido de fútbol mexicano desciende a BAÑO DE SANGRE: ‘Hasta 17’ fanáticos muertos y al menos 22 heridos graves después de que estallaron peleas en las gradas mientras los aficionados golpeaban a los rivales y los desnudaban”.

En México varios diarios nacionales también tuvieron lo ocurrido en Querétaro como su primera plana. Tal fue el caso de Récord, que con dos portadas calificó lo ocurrido como el día más violento que ha vivido el futbol mexicano en el último siglo, y donde responsabilizan a las autoridades del estado y a la directiva de Gallos.