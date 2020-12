¿Quién brillará más? Los rookies a seguir en la NBA

Una nueva temporada de NBA se acerca y las nuevas estrellas se posan en el firmamento. Los novatos ya fueron elegidos en el Draft y esperan con ansias el inicio de la campaña para poder brillar en la duela con aspiraciones a llevar a sus equipos a postemporada y ser nombrado el novato de la temporada.

La temporada 2020-2021 arranca este 22 de diciembre

y algunos equipos se llevaron a sus filas a grandes promesas, que buscan convertirse en los protagonistas principales. Talentosos y espectaculares son algunos de los atributos de estos jóvenes y a continuación repasaremos algunos de ellos.

El hermano menor de Lonzo e hijo del ex jugador de futbol americano, LaVar. Llega a la NBA con los Hornets de Charlotte, su posición es la de base y tuvo una excelente temporada 2019-2020, de la mano de los Illawarra Hawks de la NBL australiana.

Los principales atributos de LaMelo es su cratividad, ya que pose grandes recursos para mover el balón y un don increíble para asistir a sus compañeros, en su paso por la liga australiana registró 7,9 asistencias por cada 36 minutos.

El nuevo escolta de los Timberwolves de Minnesota llegó desde la Universidad de Georgia con los Bulldogs. El oriundo de Atlanta tiene 19 años y 1,96 cm de altura. Sus atributos físicos le ayudan demasiado para atacar el aro, además de su manejo del balón con ambas manos, lo hacen un peligro para las defensas rivales.

Edwards tiene una capacidad natural para ser un anotador y lo demostró con sus 19,1 puntos por partido de media y tiene una gran confianza con los tiros de larga distancia. Anthony, es sin duda, un arma fundamental para esta temporada con los Timberwolves.

Los Knicks de Nueva York tienen esperanza en este joven que se desempeña como ala pivote y sus 2,06 metros lo hacen una pieza clave en la restructuración del equipo y con miras a lograr la postemporada, o por lo menos, tener una temporada ganadora.

Se desarrolló con los Dayton Flyers a nivel colegial y en la campaña pasada registró números increíbles, que lo llevaron a ser elegido en el Draft, 20 puntos, 7,5 rebotes, 1,2 tapas, 63% de campo y 39% en triples. Números determinantes para el nuevo jugador de los Knicks.

You want Obi? We got Obi. pic.twitter.com/XrKiB4k4w3

— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) December 5, 2020