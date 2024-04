Guanyu Zhou no solo es el primer piloto chino en la Fórmula 1, también será el primero en correr en el Gran Premio de China. Así que, su nombre pasará a la historia una vez más.

Y aunque muchos lo recuerdan por aquel accidente en Silverstone, hay muchas cosas dignas de conocer sobre él, por ejemplo, que es un fiel admirador de Fernando Alonso y de Rey Misterio, el luchador de la WWE, tanto que hasta tienen su propia máscara.

La primera vez que se celebró el Gran Premio de China fue en el 2004 y ¿Adivinen quién estaba en el Circuito Internacional de Shanghái? Exacto, Guanyu Zhou, quien era apenas un niño que agitaba la bandera de Renault en las tribunas.

El pequeño, Zhou quedó fascinado con el manejo de Fernando Alonso, tanto que tenía su cuarto llenó de pósters del español. Se maravillaba con las batallas contra Michael Schumacher, quien era casi invencible.

La vida puso a Guanyu muy cerca de su ídolo, pues la primera vez que se subió a un auto de F1 fue en el Alpine que manejaba Fernando Alonso. Lo que hizo aún más especial su debut en el ‘Gran Circo’ durante una sesión de Prácticas Libres del Gran Premio de Austria en el 2021.

“Alonso me ayudó muchísimo en aquellos meses, incluso dio la vuelta a la pista conmigo. Eso me demostró cuánto estaba intentando ayudarme y sentí el cariño y el apoyo que me daba. Lo más importante es que me dio mucha tranquilidad y me dijo que lo disfrutara. Sabía lo que implica para un joven piloto subirse a un F1 actual por primera vez. Eso me tranquilizó”.

Guanyu Zhou sobre Fernando Alonso